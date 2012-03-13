به گزارش خبرنگزاری مهر، در متن این پیام آمده است: در این روزهای پایانی سال که خیلی از ما به مرور فعالیت‌هایمان در سال قبل و برنامه‌ریزی برای سال نو می‌پردازیم، من هم به نوبه خود می‌خواهم مروری داشته باشم بر آنچه در سال جاری در حوزه کودکان انجام دادیم و برنامه‌هایی که در سال نو، پیش رو داریم.



در ادامه می‌خوانیم: صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) همواره بر نقش کلیدی هنرمندان و افراد معروف در پیشبرد اهداف آن سازمان و ترویج پیام‌هایش به نفع کودکان تاکید داشته است. خوشبختانه امسال یونیسف افتخار همراهی هنرمندان زیادی را در برنامه‌هایش برای کودکان ایران داشت که جای بسی خشنودی است.



وی تاکید می کند:به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر و با همراهی اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفتگویی صمیمانه با دوست خوب و هنرمندم خانم لیلا حاتمی درباره تغذیه فرزندانش با شیر مادر و اهمیت آن به عنوان یکی از ستون های سلامت مادر و فرزند، صحبت کردیم که این نوع گفتگو شیوه‌ای نو و متفاوت در اطلاع‌رسانی در این زمینه محسوب می‌شود.



کرامتی یادآور می‌شود: همچنین به مناسبت روز کودک، شانزدهم مهرماه، با محوریت فرزند پروری مثبت و جامعه ایمن، گروهی از هنرمندان پیام‌هایی درباره نحوه رفتار با فرزندانشان ارائه دادندکه با تایید دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این پیام‌ها در اختیار مردم قرار گرفت و با استقبال خوبی مواجه شد. در اینجا بار دیگر از همه این هنرمندان تشکر می‌کنم و می‌گویم: "بهاره رهنما و پریای عزیز، پژمان بازغی و نفس عزیز، علیرضا خمسه و گلسای عزیز، امیر جعفری، ریما رامین‌فر و آیین عزیز، ویشکا آسایش و گیو عزیز، لادن طباطبایی و سهای عزیز، از همراهیتان سپاسگذارم. مشارکت فعال شما در این زمینه از سوی دفتر منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان الگویی موفق از همراهی هنرمندان با یونیسف مورد تقدیر قرار گرفته است."

در ادامه این پیام آمده است: امسال همچنین کارگردان نامی کشورمان آقای حسن فتحی با حضور در دفتر یونیسف ایران جایزه نقدی خود از جشنواره جام‌جم را به کودکان سومالی تقدیم کردند که با توجه به شرایط بحرانی این کودکان و خانواده‌هایشان، ارزش مادی و معنوی زیادی داشت. اما با این حال، هنرمندان و افراد نامی زیادی هستند که همواره به صورت انفرادی و یا درحرکتی گروهی کمک‌های مادی و معنوی مختلفی برای بهبود رفاه کودکان کشور انجام داده و می‌دهند که بسیار قابل تقدیر است.



وی در ادامه تاکید می‌کند: از دیگر خبرهای خوب امسال برنده شدن برنامه‌سازانی از جمهوری اسلامی ایران در دو مسابقه جهانی یونیسف بود. در بخش مسابقه رسانه‌ای یونیسف در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، انیمیشنی به نام "خط کش" در رابطه با تنبیه بدنی کودکان ساخته آقای اصلان شاه‌ابراهیمی جایزه گرفت. همچنین در مسابقه روز رسانه در دست کودکان، که امسال آخرین دوره جهانی خود را گذارند، برنامه‌ای از رادیو سلامت به تهیه‌کنندگی خانم میترا ضیایی که کودکان مجری و گرداننده آن بودند، در بخش جایزه منطقه‌ای اول شد.



سفیر حسن نیت یونیسف در ایران در ادامه این پیام یادآور می‌شود: اما تازه‌ترین خبر خوب سال جاری، اصلاحات مثبت در مفاد مربوط به کودکان در قانون مجازات اسلامی بود که نوید بخش حمایت هر چه بیشتر از حقوق کودکان معارض قانون است.



در ادامه می خوانیم:در سال جدید دفتر یونیسف ایران با سرفصل‌های جدیدی، برنامه پنج ساله کشوری خود را با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران برای دوره پنج ساله 2012 تا 2016 میلادی آغاز می‌کند. برنامه‌های جدید یونیسف در این زمینه‌ها متمرکز خواهند بود: "رشد و تکامل دوره خردسالی، تغذیه و امنیت غذایی، الگوی مدارس دوستدار کودک، حمایت از کودکان معارض قانون، پیشگیری از رفتارهای پرخطر از جمله مصرف مواد مخدر و انتقال اچ‌آی‌وی در میان نوجوانان و جوانان و ترویج الگوهای سلامت اجتماعی در شیوه زندگی".



کرامتی در پایان تاکید می‌کند: آرزوی من در نوروز و سال جدید، شادی فراوان برای همه کودکان ایران است. معتقدم هرکدام از ما در هر جایگاهی می‌تواند به‌عنوان سفیر صلح و دوستی کودکان عمل کند و گامی برای شکوفایی استعدادها و پرورش ظرفیت‌های کودکان سرزمین‌مان بردارد. از شما متشکرم و سال نو را به همه دوستداران و حامیان کودک تبریک می‌گویم.