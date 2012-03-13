به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به‌کار سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی در محور هراز با اشاره به اینکه هم‌اکنون این سامانه هوشمند در محورهای تهران مشهد، اصفهان و شیراز به کارگیری شده، اظهار داشت: محور هراز و فیروزکوه نیز امروز راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به کنترل محورهای شمال کشور با پرنده‌های فوق سبک و بدون سرنشین گفت : جاده‌های شمال کشور در هر هفته شاهد یک طرح ترافیکی و ترافیک جاده‌های شمال محدود به زمان خاصی نیست.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی با اعلام اینکه در سال 80 تعداد خودروهای کشور 4 میلیون خودرو بود، ادامه داد: این میزان اکنون در سال 85 به 7 میلیون خودرو و در سال جاری به 14 میلیون خودرو رسیده است.

سردار مومنی تصریح کرد: در این مدت تعداد خودروهای کشور دو برابر شده و پیش‌بینی می‌شود تعداد خودروهای کشور در پایان دهه 90 به بیش از 30 میلیون خودرو افزایش پیدا کند.

رئیس پلیس راهور بیان داشت: این میزان به غیر از موتورسیکلت‌ها است که در یک سال گذشته فقط 800 هزار موتورسیکلت شماره‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه در سال 91 برنامه‌ داریم 2 هزار کیلومتر از راه‌های کشور را زیر ‌پوشش سامانه هوشمند قرار دهیم، یادآور شد: این سامانه‌ها در کاهش تصادفات و تلفات در این محورها نقش اساسی داشته است.

مومنی با تاکید بر اینکه رویکرد عمده در مباحث ترافیکی فراهم کردن بستری برای اجرای قوانین و مقررات است، ادامه داد: فرهنگ‌سازی و استفاده از سیستم‌های هوشمند نیز از جمله رویکردها دراین زمینه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به در سال‌‌ جاری تعداد جان‌باختگان و مصدومان حوادث ترافیکی 2 هزار نفر کاهش داشته است، عنوان کرد: در این بخش 10 هزار میلیارد تومان خسارت کمتری به مردم وارد شده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه تلفات ترافیکی در کشور 14 درصد کاهش داشته است، اذعان داشت: استفاده از سیستم‌های هوشمند در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.