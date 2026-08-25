حملات هوایی اسرائیل به چند منطقه در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع لبنانی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان خبر دادند.
بر اساس این گزارش، جنگندههای اسرائیلی مناطقی در اطراف ارتفاعات «علی الطاهر» و «الدبشه» در شهرستان النبطیه و همچنین اطراف شهرکهای «صربین» و «القنطره» را هدف قرار دادند.
اوایل تیر ماه گذشته لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیریها دست یافته بودند.
این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرفهای درگیر و با میانجیگری واشنگتن حاصل شد و هدف آن برقراری آتشبس و کاهش تنشها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.
علی رغم این توافق که با انتقادات مختلفی هم مواجه شده است، نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
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