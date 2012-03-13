زنگ بی موقع تلفن همراه آقای مدیرکل!

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی شورای فرهنگی استان البرز که بعد از ظهر سه شنبه برگزار شد، حاشیه جالبی داشت.

در این مراسم مدیرکل یکی از دستگاههای مرتبط با آموزش در حالی که گزارشی از عملکرد فعالیت های خود را ارائه می کرد به ناگاه تلفن همراهش به صدا درآمد و گفت: اجازه بدهید تلفنم را پاسخ دهم، بعد صحبت هایم را ادامه دهم.

این اتفاق در حالی روی داد که جمعی از روسای فرهنگی در جلسه حضور داشتند و در انتظار بودند تا این مدیرکل صحبت هایش به اتمام برسد.

حجت الاسلام کازرونی ، امام جمعه کرج در پاسخ به این اقدام با کنایه خطاب به این مدیرکل گفت: می خواهید پیام بازرگانی پخش کنیم تا صحبت هایتان به اتمام برسد!

نکته جالب توجه اینجاست که این جلسه با موضوع اولویت های فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در استان البرز برگزار شده بود.

