محمد رهبری: شمشیربازی بدون مشکل و اختلاف به ناگویا آمده است

محمد رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در آستانه آغاز دیدارهایش در بازی های آسیایی توضیح داد و بر آمادگی روانی و جسمانی بازیکنانش و انگیزه آنها برای کسب بهترین نتیجه در این دوره بازی ها تاکید کرد.

وی با اشاره به آغاز مسابقات شمشیربازی بازی های آسیایی با دیدارهای انفرادی گفت: اینکه در این بخش چه عملکردی داشته باشیم، بسیار مهم و تعیین کننده است. عملکرد بازیکنان در بخش انفرادی، جایگاه خودشان را مشخص می کند ضمن اینکه نتیجه نهایی در قرعه بخش تیمی هم تاثیرگذار می شود. بنابراین اینکه در بخش انفرادی چه عملکردی داشته باشیم، برای مان اهمیت زیادی دارد چون روی وضعیت مان در بخش تیمی، ارتقای رنکینگ این بخش و نزدیک تر شدن به مدال تاثیر مستقیم دارد.



مربی تیم ملی شمشیربازی تصریح کرد: مدال آوری در بخش انفرادی ارتباط مستقیم با مدال آوری در بخش تیمی دارد اینگونه که اگر شمشمیربازان در بازی های آسیایی صاحب مدال انفرادی شوند، شانس شان برای دست یابی به مدال تیمی خیلی پررنگ تر می شود. نمی گویم اگر در بخش انفرادی مدالی نگیریم در بخش تیمی هم به مدال نمی رسیم اما عملکرد انفرادی تاثیر بسیار زیاد روی عملکرد تیمی دارد.



رهبری همچنین در مورد رقیبان اصلی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در بازی های آسیایی گفت: ژاپن، چین و ازبکستان از رقیبان ما در بازی های آسیایی به حساب می آیند، کره جنوبی هم از بهترین های شمشیربازی جهان و در بازی های آسیایی هم شرکت دارد. به تیمی مانند ژاپن خیلی باید حواس مان باشد، ژاپنی ها در بسیاری رویدادهای اخیر شمشیربازان ما را اذیت کردند. هستند، البته شمشیربازی ژاپن حتی برای کره جنوبی هم بعضا مشکل ساز شده است چون ژاپنی ها در قالب یک برنامه بلند مدت در حال حرکت هستند که خیلی هم نتیجه بخش بوده است.

وی با بیان اینکه تیم شمشیربازی ژاپن بیش از ۱۰ سال است که با ترکیب ۱۲ نفره در تمام جام های جهانی و گرندپری ها شرکت می کند، خاطرنشان کرد: این شرایط خیلی متفاوت از ایران است که معمولا با ۴ بازیکن شرایط اعزام را پیدا می کند. ما باید با چنین تیم هایی در ناگویا رقابت داشته باشیم اما ناامید نیستیم به خصوص که شرایط تیم خیلی بهتر از همیشه است.

رهبری با یادآوری اینکه در دوره پیشین بازی های آسیایی به عنوان بازیکن حضور داشت و صاحب مدال برنز انفرادی و تیمی شد، گفت: اولین بار است که به عنوان مربی در بازی های آسیایی حاضر می شوم و طبیعتا به دنبال کسب بهترین نتیجه هستم به خصوص اینکه شرایط کلی تیم نسبت به ماه های اخیر بسیار بهتر شده است.

مربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در مورد آنچه منجر به بهبود وضعیت تیمش نسبت به قبل شده است، گفت: در ماه های اخیر تیم با مشکلات و اختلافاتی مواجه بود، اینها تا حد زیادی مرتفع شده اند، بنابراین بازیکنان تمرینات خیلی خوبی داشته اند طوریکه بهتر از همیشه آماده حضور در بازی های آسیایی هستند.



وی در واکنش به اینکه «چه مسائلی منجر به اختلاف در تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر شده بود؟»، تاکید کرد: یکسری فقط به قصد شیطنت به تیم نزدیک می شدند، از هر طرف سعی می کردند آتش را بیشتر کنند، خوشبختانه ریاست فدراسیون مدیریت خوبی روی موضوع داشت و کمک کرد تا به مرور اوضاع در تیم به سمت آرامش و صمیمیت میان بازیکنان برود. رسیدن به این شرایط هم کمک کرد تا از تمرینات، نتیجه فنی بهتری بگیریم به همین دلیل است که می گویم امروز در وضعیت آمادگی خوبی به سر می بریم. البته که تمرینات ماه های اخیر در کمپ های ایتالیا و آنکارا هم بی تاثیر نبوده است. در کل مجموع این شرایط و برنامه ها کمک کرد تا تیم امروز بدون اختلاف و با آرامش و آمادگی به ناگویا برود.



مربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با تاکید بر اینکه شاگردانش را خیلی زیاد به مدال بازی های آسیایی نزدیک می بیند، گفت: بازی های آسیایی برای همه کشورهای آسیایی مهم است، قاره آسیا هم در شمشیربازی شرایطی متفاوت و خاص دارد چون خیلی از کشورهای آسیایی در شمشیربازی جهان صاحب سبک هستند. بنابراین رقابت در بازی های آسیایی نزدیک است، با این حال تیمم را کسب مدال نزدیک میبینم، مدعی نمی شوم یکی از سکوهای این بازی ها برای ایران رزرو شده است اما با شناختی که از شرایط فنی و روحی این روزهای بازیکنان دارم، خیلی امیدوارم به تحقق این مسئله هستم.