به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات متعدد کشورش پس از تجاوز پرهزینه به ایران، در شبکه اجتماعی تروث سوشال وعده داد: آمریکا در حال کار بر یک توافق بزرگ برای خرید پتاس از بلاروس است؛ آن هم با قیمت‌ هایی که «به‌طور قابل‌توجهی کمتر» از قیمت عرضه فعلی کانادا خواهد بود.

موضع گیری های تبلیغاتی ترامپ علیه اوتاوا از زمانی تشدید شد که آمریکا اخیرا تعرفه های گمرکی بر گروهی از کالاهای کانادایی را در چارچوب جنگ تجاری علیه اوتاوا مجددا افزایش داد.

پیشتر نیز کانادا از اعمال تعرفه های سنگین گمرکی علیه کالاهای وارداتی از آمریکا خبر داده بود.

مقامات کانادایی نیز اعلام کرده بودند که مذاکرات تجاری با آمریکا شکست خورده است.

دولت آمریکا هم تاکید کرده قصد دارد ورود برخی کالاهای کانادایی را از ۲۹ سپتامبر جاری به این کشور ممنوع کند.