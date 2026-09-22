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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم ۱۰ متر میکس ایران از رسیدن به فینال بازماند

تیم ۱۰ متر میکس ایران از رسیدن به فینال بازماند

مسابقات تفنگ ۱۰ متر میکس بازی‌های آسیایی برگزار شد و تیم میکس ایران نتوانست جواز حضور در فینال مسابقات را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه مسابقات تیراندازی با تفنگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در بخش تفنگ ۱۰ متر میکس امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور تیم دو نفره ایران شامل امیرمحمد نکونام و شرمینه چهل امیرانی به مصاف حریفان خود رفتند.

امیرمحمد نکونام در این مسابقه ۳۱۶.۲ و شرمینه چهل‌امیرانی ۳۱۲.۸ امتیاز به دست آوردند و در مجموع تیم دو نفره ایران موفق به کسب امتیاز ۶۲۹.۰ شد و در جایگاه هفتم قرار گرفت ولی در پایان مسابقه و بعد از تست تجهیزات ورزشکاران شرمینه چهل امیرانی به دلیل سختی لباس دیسکالیفه شد و جایگاه هفتمی از ایران گرفته شد.

در این بخش تیم‌های چین با ۶۳۸.۹، هند با ۶۳۴.۶، کره جنوبی با ۶۳۳.۲ و ژاپن با ۶۳۱۰۴ امتیاز راهی فینال شدند.

لازم به ذکر است که ورزشکار ویتنام نیز که به فینال راه پیدا کرده بود به دلیل دیسکالیفه شدن از جدول کنار رفت.

کد مطلب 6954491

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