به گزارش خبرنگار مهر، اصغر فرهادی کارگردان سینما در حاشیه مراسم «شب صدای سینمای ایران» در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به خبرنگار مهر درباره پخش فیلم «داستان‌های موازی» گفت: این فیلم به صورت رسمی پخش نشده و در حال حاضر نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم.

وی در پاسخ به اینکه آیا فیلم بعدی اش را در ایران می‌سازد گفت که هنوز چیزی مشخص نیست.

این کارگردان درباره اینکه آیا امکان اکران «داستان‌ها موازی» در ایران فراهم می‌شود؟، بیان کرد: فکر نمی‌کنم اکران این فیلم در ایران امکان داشته باشد.

کارگردان فیلم «جدایی نادر از سیمین» درباره حضورش در خانه سینما اظهار کرد: من بعد از مدت‌ها به خانه سینما آمدم که یکی از دلایلش همین موضوع برنامه امروز و اهمیت صدا در سینما و اساتید صدا از جمله آقایان زاهدی، خانزاده و شهامت است.

وی ادامه داد: جای خیلی‌های دیگر خالی بود. من با آقای یدالله نجفی کار کرده بودم و صدابرداران دیگری هم بودند، مثل مرحوم مسعود بهنام. ممکن است نسل های جوانی که الان در سینما کار می‌کنند، کمتر بدانند که این افراد چه کارهایی برای سینمای ایران کردند و درواقع پایه‌گذاران این حوزه بودند.

فرهادی در پایان گفت: به نوعی وظیفه خود می‌دانستم که امروز حضور داشته باشم تا ادای احترامی باشد به کسانی که در بخش صدای سینمای ایران فعالیت می‌کنند.