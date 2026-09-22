تشخیص زودهنگام سرطان پانکراس با آزمایش خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که این آزمایش که PANXEON نام دارد، در ۸۷ درصد مواقع سرطان لوزالمعده در مراحل اولیه را به درستی شناسایی کرد.

به گفته محققان، آزمایش خون همچنین قادر به شناسایی یک وضعیت پیش سرطانی لوزالمعده به نام دیسپلازی درجه بالا بود و این احتمال را ایجاد کرد که پزشکان ممکن است بتوانند سرطان را قبل از شروع آن دفع کنند.

به گفته محققان، سرطان لوزالمعده که یک «قاتل خاموش» در نظر گرفته می‌شود، در حال حاضر کمترین میزان بقا را در بین سرطان‌های دیگر دارد، به طوری که تنها ۱۴ درصد از بیماران پنج سال بعد از تشخیص آن زندگی می‌کنند.

«آجای گوئل»، محقق ارشد و رئیس تشخیص مولکولی و درمان در لس آنجلس، در بیانیه‌ای خبری گفت: «سرطان لوزالمعده تا حد زیادی کشنده است. برای بیماران، این یافته ها نشان دهنده پیشرفت در جهت یافتن سرطان لوزالمعده قبل از ظاهر شدن علائم و در حالی که گزینه های درمانی بیشتری در دسترس هستند، است.»

به گفته محققان، حدود ۹۰ درصد از بیماران سرطان لوزالمعده در مراحل پیشرفته، پس از گسترش تومور به سایر قسمت‌های بدن، شناسایی می شوند.

گوئل گفت: «هر چه زودتر سرطان لوزالمعده تشخیص داده شود، احتمال اینکه مداخله معنادار همچنان امکان پذیر باشد، بیشتر می شود.»

PANXEON با جستجوی سه نشانگر مختلف سرطان لوزالمعده که در خون افراد گردش می کنند، عمل می کند. این نشانگر شامل مواد ژنتیکی است که توسط سرطان ایجاد می شود و همچنین پروتئینی به نام CA۱۹-۹ که توسط سلول های سرطانی پانکراس تولید می شود.

به گفته محققان، هوش مصنوعی یا AI، اندازه گیری ها را در یک نمره واحد ترکیب می کند که خطر ابتلا به سرطان پانکراس را در بیمار تخمین می زند.

برای این مطالعه، محققان PANXEON را بر روی تقریباً ۱۸۰۰ نفر در سراسر ایالات متحده، اروپا و آسیا آزمایش کردند تا ببینند آیا نتایج دقیقی را در بسیاری از تنظیمات مختلف ارائه می دهد یا خیر.

نتایج نشان داد که میزان مثبت کاذب آزمایش در گروه‌های کم خطر ۳ درصد و در گروه‌هایی که در معرض خطر بالاتر سرطان پانکراس بودند ۱۶ درصد بود.

به گفته محققان، این آزمایش همچنین دیسپلازی با درجه بالا را در بیش از ۶۴ درصد مواقع تشخیص داد. این وضعیت پیش سرطانی اغلب سرطان پانکراس "مرحله صفر" در نظر گرفته می شود و تشخیص زودهنگام می تواند به شناسایی بیمارانی که نیاز به نظارت دقیق تری دارند کمک کند.

به گفته گوئل، بیمارانی که احتمالاً از آزمایش خون سود می‌برند، افرادی هستند که در معرض خطر ژنتیکی بالاتر، سابقه خانوادگی سرطان پانکراس، کیست‌های پانکراس یا پانکراتیت مزمن هستند. او گفت که نباید جایگزین تصویربرداری یا سایر آزمایش‌ها شود، اما می‌تواند به شناسایی بیماران پرخطری که نیاز به ارزیابی بیشتر دارند کمک کند.

به گفته محققان، این آزمایش قبل از اینکه برای استفاده گسترده آماده شود، باید در مطالعات بزرگتر تأیید شود.