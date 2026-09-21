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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

سپاه: دفاع مقدس؛ مکتب راهبردی تولید قدرت ملی و وحدت بود

سپاه: دفاع مقدس؛ مکتب راهبردی تولید قدرت ملی و وحدت بود

سپاه پاسداران طی بیانیه‌ای نوشت: دفاع مقدس؛ مکتب راهبردی تولید قدرت ملی و وحدت بود. آمریکا و رژیم صهیونیستی باید این حقیقت را درک کنند که باید به منطقه عاری از وجود جنایتکارانه خود تن دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بیانیه‌ای راهبردی به مناسبت هفته دفاع مقدس و چهل و ششمین سالروز آغاز مقاومت و ایستادگی ملت مقتدر و شریف ایران در جنگ تحمیلی هشت‌ساله استکبار جهانی و رژیم بعثی عراق، دفاع مقدس را «سرفصل درخشان و طلایی تولید اراده و وحدت ملی» و «مکتب راهبردی قدرت‌سازی دفاعی و بازدارنده» دانست و با اشاره به آموزه‌ها و عبرت‌های آن دوران برای نیروهای مسلح و ملت ایران، تأکید کرد: نیروهای مسلح با آمادگی کامل و هوشمندی راهبردی، دست بر ماشه آماده پاسخ‌های قاطع و ویرانگر به دشمن فرسوده و متجاوز هستند و آمریکا و رژیم صهیونیستی باید به منطقه عاری از وجود پلید و جنایتکارانه خود تن دهند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: دفاع مقدس هشت‌ساله فراتر از یک رویداد نظامی، کارگاه تولید سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و خودباوری راهبردی بود و به ملت ایران آموخت که قدرت واقعی در عمق ایمان، وحدت کلمه و پیوند رهبری با ملت نهفته است و این آموزه امروز به یک منظومه دفاعی هوشمند و چندلایه تبدیل شده که از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و در عرصه‌های شناختی، سایبری، اقتصادی و راهبردی نیز بازدارندگی ایجاد کرده است.

این بیانیه با اشاره به بلوغ و تکامل قدرت و اقتدار بازدارنده کشور، تصریح کرده است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی، نوآوری راهبردی و خوداتکایی دفاعی، به سطحی از اقتدار رسیده‌اند که هر تهدید را در مبدأ خنثی می‌کنند. جلوه‌های عظیم و تاریخی این اقتدار در امواج کوبنده و دشمن‌شکن عملیات‌های وعده صادق در جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکایی-صهیونی در معرض دید جهانیان قرار گرفت؛ عملیاتی که هیمنه پوشالی دشمن امریکایی صهیونی و حامیان آن را در هم شکست و ترتیبات امنیتی منطقه را به نفع جبهه مقاومت و ملت ایران بازآرایی کرد.

در ادامه این بیانیه، رخدادهای شگفت‌آور یک سال اخیر در میدان نبرد، آغازگر نظم نوین منطقه‌ای قلمداد و افزوده شده است: مدیریت راهبردی تنگه‌ی هرمز شکستن هیمنه قدرت‌های استکباری، ضد بشری و شیطانی و افشای ناتوانی رژیم‌های سلطه‌گر و تروریستی امریکا به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شد و جهان پس از این نبردها، جهانی متفاوت است؛ جهانی که در آن ملت‌های مستضعف توانمندی خود را باور کرده‌ و قدرت‌های استکباری در سراشیبی افول قرار گرفته‌اند.

این بیانیه با تأکید بر اهمیت و ضرورت هوشمندی و هوشیاری برابر ترفندها و توطئه‌های پیچیده قدرت‌های استکباری علیه ملت قهرمان و مبعوث شده ایران خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، به جنگ‌های ترکیبی، شناختی، اقتصادی و رسانه‌ای روی آورده است؛ اما ملت ایران با اتکا به ظرفیت‌های درونی، اقتصاد مقاومتی و اتحاد مقدس ملی، هر توطئه‌ای را خنثی خواهد کرد و نیروهای مسلح به ویژه پاسداران رشید انقلاب اسلامی در این نبرد همه‌جانبه، دست بر ماشه، آماده پاسخ‌های قاطع و ویرانگر به هر تجاوزی هستند.

در بخش دیگری از این بیانیه، با گرامیداشت جایگاه و نقش امام شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)، بر هم افزایی و یکپارچگی نیروهای مسلح در منظومه دفاعی کشور تأکید و آورده است: پاسداران انقلاب، بسیجیان دلاور و آحاد جان‌فدایان ایران قوی و مبعوث‌شدگان خونخواه قائد شهید، با آمادگی کامل و هوشیاری همه جانبه، در صورت خطای محاسباتی جبهه خصم با پاسخ‌های قاطع و ویرانگر به دشمن فرسوده و متجاوز هستند و آمریکا و رژیم صهیونیستی باید این حقیقت را درک کنند که بایستی دیر یا زود به منطقه عاری از وجود پلید و جنایتکارانه خود تن دهند که به فضل الهی گریزی از این سرنوشت نخواهند داشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه، با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و شهدای والامقام، آمادگی منظومه پنهان و آشکار نیروهای مسلح کشور را برای دفاع از کیان اسلامی و مقابله با تهدیدات دشمن اعلام و تاکید کرد: بی تردید دفاع مقدس هشت‌ساله، سرفصل درخشان و طلایی تولید اراده و وحدت ملی در راستای پیشرفت کشور و مقابله با تهدیدات دشمن خواهد ماند.

کد مطلب 6954339

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    نظرات

    • حزب الله کرمانشاه IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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      پاسخ
      با نام الله = پاسداران عزیز خداوند نگهدارتان باشد ما ملت ایران دست شماها را می بوسیم آفرین برشما رحمت خدا بر پدران و مادران تان

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