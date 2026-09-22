به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه جدید نشان می‌دهد ورزش ساختاریافته ممکن است به افراد مبتلا به سرطان کمک کند عمر طولانی‌تری داشته باشند و زمان بیشتری عاری از بیماری باشند.

«چین چن ژانگ» از دانشگاه ملی تایوان و همکارانش ۲۱ کارآزمایی بالینی را با بیش از ۸۴۰۰ بیمار سرطانی تجزیه و تحلیل کردند.

برخی از آنها برنامه های ورزشی تحت نظارت را دنبال می کردند که شامل تمرینات هوازی، تمرینات قدرتی یا هر دو بود. دیگران به این روند پایبند نبودند.

در طی یک دوره پیگیری حدود پنج سال، کسانی که ورزش می کردند ۲۳ درصد کمتر در معرض خطر مرگ و ۱۷ درصد کمتر احتمال بازگشت سرطان قبل از مرگ داشتند.

این مزایا در میان افراد مبتلا به سرطان در مراحل اولیه، افرادی که تمرینات هوازی - به تنهایی یا با تمرینات قدرتی - انجام می دادند و افرادی که حداقل ۷۰ درصد از برنامه ورزشی خود را تکمیل کرده‌اند، قوی‌تر بود.

محققان می گویند ورزش ممکن است به سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان کمک کند. همچنین ممکن است جریان خون را در تومورها بهبود بخشد و به درمان‌های سرطان کمک کند موثرتر عمل کنند.

با این حال، تحقیقات بیشتری برای تعیین نسخه ورزشی ایده آل مورد نیاز است.

با این حال، نویسندگان گفتند که پزشکان می توانند به طور منطقی ورزش ساختاریافته را به عنوان بخشی از مراقبت های سرطانی توصیه کنند.