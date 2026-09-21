به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی نورزاد شامگاه دوشنبه همزمان با دویست‌وپنجمین تجمع مردم لنگرود ضمن قدردانی از حضور مستمر مردم، اظهار کرد: حضور مردم در بیش از ۲۰۰ شب و ایستادگی آنان پای باورها، آرمان‌های امام راحل، شهدا و منویات رهبر معظم انقلاب، جلوه‌ای از بصیرت و عزم مردم ایران اسلامی است.

وی با اشاره به استمرار تجمعات مردمی در لنگرود افزود: شما مردم در این مدت حماسه آفریدید و نشان دادید که پای عهد خود ایستاده‌اید و از باورها، عقاید و اندیشه‌های خود و مسیر ولایت و شهدا عدول نمی‌کنید.

امام جمعه تالش با بیان اینکه این حضور محدود به یک شهر نیست، تصریح کرد: در همه شهرهای ایران، مردم پای کار انقلاب ایستاده‌اند و این حضور نشان می‌دهد که جریان انقلاب همچنان زنده و پویاست.

قطار انقلاب با حضور نیروهای مؤمن و پایدار به مسیر خود ادامه می‌دهد

وی با اشاره به تعبیر «قطار انقلاب» گفت: قطار انقلاب با سرعت و با حضور انسان‌های مؤمن، جازم، بصیر و شجاع به سمت مقصد نهایی خود حرکت می‌کند و به قله‌ای که آرمان امام راحل و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، خواهد رسید.

حجت‌الاسلام نورزاد ادامه داد: اگر فردی از این مسیر فاصله بگیرد یا از قطار انقلاب پیاده شود، این به معنای توقف حرکت انقلاب نیست؛ چراکه انسان‌های دیگری در این مسیر حضور پیدا خواهند کرد.

امام جمعه تالش خطاب به مسئولان بیان کرد: مدیران و مسئولانی که نمی‌توانند همراه مردم باشند و هم‌پای آنان مسیر انقلاب را طی کنند، بدانند که حرکت مردم متوقف نخواهد شد. وظیفه ما این است که تلاش کنیم از مردم عقب نمانیم.

وحدت و انسجام مردم، عامل مهم ایستادگی در برابر دشمنان است

وی در خصوص بر اهمیت وحدت و تاکید کرد: اثری اثرگذارتر و رمز و راهی ارزشمندتر از وحدت و انسجام وجود ندارد و همه باید بر این موضوع تأکید کنیم.

امام جمعه تالش با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در شهرستان تالش افزود: در تالش اقوام مختلفی از جمله تالش، آذری، گیلک و کرد در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و در کنار آن، شیعیان و اهل سنت نیز حضور دارند. این تنوع، زمانی که با وحدت و انسجام همراه باشد، به یک ظرفیت مهم تبدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام نورزاد با بیان اینکه دشمنان از وحدت مردم متضرر می‌شوند، خاطرنشان کرد: آنچه موجب ایستادگی مردم و خنثی شدن توطئه‌های دشمنان شده، همین انسجام و اتحاد است و این وحدت می‌تواند در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز نقش‌آفرین باشد.

مسیر رسیدن به قله با تلاش و ایستادگی همراه است

امام جمعه تالش با اشاره به دشواری‌های مسیر انقلاب تصریح کرد: انتظار نداریم رسیدن به قله به آسانی اتفاق بیفتد؛ انسان در این مسیر خسته و رنجور می‌شود و هزینه‌هایی نیز پرداخت می‌شود، اما مردم برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های خود ایستادگی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام نورزاد با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و دفاع از کشور گفت: ملت ایران در طول این مسیر شهدای بسیاری تقدیم کرده است و این فداکاری‌ها نشان می‌دهد که مردم برای آرمان‌های خود هزینه داده‌اند.

وی با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره فرهنگ شهادت افزود: فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مؤلفه‌های مهم در مسیر انقلاب اسلامی است و رزمندگان، بسیجیان و نیروهای امنیتی در مسیر تأمین امنیت و دفاع از کشور تلاش می‌کنند.

مسئولان در قبال مسائل فرهنگی و اجتماعی مسئولیت دارند

امام جمعه تالش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: مسئولان و نهادهایی که در قبال مسائل فرهنگی و اجتماعی مسئولیت دارند، باید نسبت به وظایف قانونی خود توجه بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: نمی‌توان نسبت به شرایط جامعه بی‌تفاوت بود. اگر قانونی وجود دارد، باید برای اجرای صحیح آن برنامه‌ریزی و اقدام شود و مسئولان نیز باید در برابر مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند.

حجت‌الاسلام نورزاد با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم گفت: باید قدر مردم را دانست و با رفتار، مدیریت و تصمیم‌های مسئولان زمینه بی‌اعتمادی یا فاصله گرفتن مردم از مسئولان فراهم نشود.

امام جمعه تالش در پایان با ابراز امیدواری نسبت به ادامه این مسیر بیان کرد: ان‌شاءالله روزی جشن پیروزی را در همین میدان برگزار خواهیم کرد و با توکل بر خدا و حفظ روحیه ایستادگی، این مسیر ادامه خواهد داشت.