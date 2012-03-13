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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

صادقی:

140 میلیون تومان از اعتبار احداث مصلی گناباد اختصاص یافت

140 میلیون تومان از اعتبار احداث مصلی گناباد اختصاص یافت

گناباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه گناباد از اختصاص 140 میلیون تومان از اعتبار احداث مصلی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گناباد که در محل فرمانداری این شهر برگزار شد با اظهار گلایه از برگشت برخی از اعتبارات فرهنگی در استان اظهار داشت: با وجود اینکه برای ساخت و خرید آهن مصلی شهرستان بیش از 600 میلیون تومان قرض گرفته شده اما تاکنون فقط 140 میلیون تومان تخصیص یافته است.

وی افزود: از این مقدار هم تنها 27 میلیون تومان وصول شده است و این در حالی است که برخی بودجه ها در استان برگشت داده می شود.

فرماندار گناباد نیز در این جلسه با تقدیر از حضور گسترده شهروندان در انتخابات مجلس و تشکر از تلاشهای 20 ساله نماینده سابق و تبریک به نماینده منتخب گفت: امید است نماینده منتخب مردم شهرستان با کار و تلاش مضاعف برای کشور و منطقه، اعتماد مردم را جلب و باعث رونق شهرستان شود.

محمد صفایی با تاکید بر همکاری بین بخشی خواستار تدوین برنامه های آرمانی برای پیشرفت شهرستان شد.

وی گفت: مسئولین اجرایی شهرستان برنامه های عمرانی سال آینده را تدوین کنند.

صفایی از مسئولین اجرایی خواست با آمادگی کامل برای استقبال از مسافران نوروزی تمهیدات لازم را بیندیشند.

کد مطلب 1559402

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