به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در آخرین کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در سال 90، که عصر سه شنبه در استانداری تهران برگزار شد، گفت: در سال 90 سه نشست هشدار و 4 نشست علمی در خصوص آلودگی هوای تهران برگزار شد.

به گفته وی، در کارگروه های کاهش آلودگی هوای تهران 45 مصوبه تصویب شد، همچنین 9 مصوبه در خصوص روزهای اضطرار و 17 مصوبه علمی با تعامل و هم اندیشی اعضای کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران به تصویب رسید.

تمدن اظهار داشت: بسیاری از مسائل و موضوعاتی که در این کارگروهها به طور مکرر مطرح شد در امر کاهش و ساماندهی مسائل مربوط به آلودگی هوا نقش بسزایی داشت و با مطرح کردن موضوعات مربوط به آلودگی هوا علاقه و انگیزه برای پیگیری تصویب پیش نویس برنامه جامعه کاهش آلودگی هوا بیشتر شد.

به گفته وی، ساماندهی ساعات کار ادارات تغییرات محدوده زوج و فرد خودروها، تشدید نظارت بر معاینه فنی خودروها، تغییر نگرش استفاده از خودروهای شخصی، ورود موتور سیکلت های برقی به ناوگان حمل و نقل، انجام تست های آلایندگی خودروها، برخورد با خودروهای دودزا، صنایع و مراکز صنعتی آلاینده از مهمترین مباحثی بود که در کاهش آلودگی هوای تهران پیگیری می شد.

به اعتقاد تمدن، این کارگروه یکی از کارگروه های موفق استانداری تهران بود که همه اعضای آن تعامل سازنده و ارزشمندی با یکدیگر داشته اند.

استاندار تهران تصریح کرد: توسعه فضای سبز و کمربند سبز در دامنه های جنوبی البرز و همچنین تفاهم نامه برای طرح ترسیب کربون، با سازمان جنگلها جهت جلوگیری از حرکت شن های روان و بیابان زایی و تلطیف هوای تهران از دیگر مصوبه هایی است که در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران مطرح و پیگیری شد.

تمدن اظهار داشت: بخشی از منابع مالی 7 هزار هکتار طرح ترسیب کربون و همچنین کمربند سبز توسط استانداری تأمین شده است.

استاندار تهران یادآور شد: ساخت و ساز در ارتفاع بالاتر از 1700 متر در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است و در محدوده های شرق، شمال شرق و غرب تهران محدودیت افزایش پهنه های مسکونی و جلوگیری از ساخت و ساز جدید حتی برای مالکان زمین به شدت اعمال می شود.

به گفته وی، همچنین در جریان مباحثی که در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در خصوص جایگزینی ناوگان حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی مکررا مطرح شد، دولت بودجه خوبی را برای توسعه مترو پیشنهاد داده که امیدواریم مجلس آن را تصویب کند.

وی در پایان با بیان اینکه هنوز فاصله زیادی با شرایط ایده آل برای هوای تهران وجود دارد، افزود: نمی توان انتظار داشت، ظرف کوتاه مدت معجزه شود و کسی هم نمی تواند ادعا کند که در طی چند سال به طور کامل مشکل آلودگی هوای تهران را می تواند برطرف کند.