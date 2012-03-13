90 نیروی آتش نشان در خرم آباد آماده باش هستند/ حادثه مهمی گزارش نشد

کیومرث طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه نیروهای آتش نشان در مرکز استان با تمام توان خود در حال آماده باش قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه هنوز هیچ حادثه مهمی در رابطه به چهارشنبه سوری در خرم آباد گزارش نشده است، ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه داشته باشد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد یادآور شد: هم اکنون 90 نیروی آتش نشان به همراه 32 دستگاه خودرو عملیاتی در مرکز استان در حالت آماده باش قرار دارند تا در صورت وقوع هر گونه حادثه ای به سرعت کار امدادرسانی را انجام دهند.
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