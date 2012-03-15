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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

2 سینمای 5 بعدی در منطقه آزاد ارس به بهره‌برداری رسید

2 سینمای 5 بعدی در منطقه آزاد ارس به بهره‌برداری رسید

جلفا - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس از اتمام عملیات احداث دو سینمای پنج بعدی همزمان با آغاز سال نو در منطقه آزاد ارس خبر داد.

صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای احداث این دو سینما بالغ بر 1600 میلیون ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام گرفته است.

وی افزود: علاقه‌مندان به هیجان و تصاویر چند بعدی می‌توانند برای استفاده از امکانات این سینماها در پارک کوهستان و پارک جنگلی منطقه آزاد ارس حضور داشته باشند.
 
نجفی تصریح کرد: پارک کوهستان از جمله قطب‌های گردشگری منطقه آزاد ارس است و پارک جنگلی نیز که در محیطی زیبا و آرام در نزدیکی بازار آراز یکی از بازارهای این منطقه است به سینماهای پنج بعدی مجهز شده‌اند تا گردشگران علاقه‌مند به تصاویر و فیلم‌های هیجانی در کنار خرید به تفریحات شاد و سالم نیز بپردازند.
 
وی یادآور شد: فعالیت رسمی این ستاد از امروز آغاز شده و 62 آمارگیر و اطلاع رسان و گروه مجهز امداد و نجات و آتش نشانی، خدمات شهری، پایانه‌های مرزی و سایر دستگاه‌ها که در امر تامین اسکان مشارکت دارند آماده ارائه خدمات به گردشگران نوروزی هستند.
 
کد مطلب 1560631

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