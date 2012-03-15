صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای احداث این دو سینما بالغ بر 1600 میلیون ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام گرفته است.

وی افزود: علاقه‌مندان به هیجان و تصاویر چند بعدی می‌توانند برای استفاده از امکانات این سینماها در پارک کوهستان و پارک جنگلی منطقه آزاد ارس حضور داشته باشند.

نجفی تصریح کرد: پارک کوهستان از جمله قطب‌های گردشگری منطقه آزاد ارس است و پارک جنگلی نیز که در محیطی زیبا و آرام در نزدیکی بازار آراز یکی از بازارهای این منطقه است به سینماهای پنج بعدی مجهز شده‌اند تا گردشگران علاقه‌مند به تصاویر و فیلم‌های هیجانی در کنار خرید به تفریحات شاد و سالم نیز بپردازند.

وی یادآور شد: فعالیت رسمی این ستاد از امروز آغاز شده و 62 آمارگیر و اطلاع رسان و گروه مجهز امداد و نجات و آتش نشانی، خدمات شهری، پایانه‌های مرزی و سایر دستگاه‌ها که در امر تامین اسکان مشارکت دارند آماده ارائه خدمات به گردشگران نوروزی هستند.

