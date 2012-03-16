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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

همایش استانی مرزبانان عرصه دین در گرگان برگزار شد

همایش استانی مرزبانان عرصه دین در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش استانی مرزبانان عرصه دین با حضور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر پنجشنبه در این همایش گفت: دفاع از احکام و شریعت و مرزبانی از عقاید دو وظیفه مهم علمای شیعه و سنی است.

وی اظهار داشت: انجام این وظیفه در کنار هم مسئله ای بسیار پیچیده است و در این زمینه باید بحث های علمی داشته باشیم.

وی با اشاره با اختلاف نظر برخی علما و صاحبنظران در فرقه های مختلف گفت: اگر این اختلاف نظرها تنها در جمع علما و دوستانه باشد می تواند مایه برکت باشد.
 
آیت الله سید موسی موسوی، قائم مقام دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز گفت: زیبا ترین نمونه وحدت آفرین در دوره کنونی امام راحل و پس از وی مقام معظم رهبری است.

وی اظهار داشت: دشمنان هر روز برای توهین به اسلام شبکه هیا ماهواره ای راه اندازی می کنند و باید هوشیار باشیم.

کد مطلب 1561045

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