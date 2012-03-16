همایش استانی مرزبانان عرصه دین در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر پنجشنبه در این همایش گفت: دفاع از احکام و شریعت و مرزبانی از عقاید دو وظیفه مهم علمای شیعه و سنی است.

وی اظهار داشت: انجام این وظیفه در کنار هم مسئله ای بسیار پیچیده است و در این زمینه باید بحث های علمی داشته باشیم.

وی با اشاره با اختلاف نظر برخی علما و صاحبنظران در فرقه های مختلف گفت: اگر این اختلاف نظرها تنها در جمع علما و دوستانه باشد می تواند مایه برکت باشد.



آیت الله سید موسی موسوی، قائم مقام دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز گفت: زیبا ترین نمونه وحدت آفرین در دوره کنونی امام راحل و پس از وی مقام معظم رهبری است.

وی اظهار داشت: دشمنان هر روز برای توهین به اسلام شبکه هیا ماهواره ای راه اندازی می کنند و باید هوشیار باشیم.