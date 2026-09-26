به گزارش خبرنگار مهر، فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان در بازی های اسیایی امروز (شنبه 4 مهر) در پیست قایقرانی دریاچه میوشی برگزار شد. در این بخش از مسابقات علی اقا میرزایی با ثبت زمان ۱.۴۵.۱۹۰ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد.



آقامیرزایی پیش از این در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان همراه پیمان قویدل موفق به کسب مدال برنز شده بود. قایق ایران در فینال این ماده زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ هزارم ثانیه را ثبت کرد و سوم شد.



در این مسابقات تیمی های ازبکستان، کره جنوبی و قزاقستان، اول تا سوم شدند.