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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

همسو با غرب ؛

بحرین و کویت سفارت خود را در سوریه بستند

بحرین و کویت سفارت خود را در سوریه بستند

بحرین و کویت در همسویی با سیاست های ضد غربی سوریه سفارت خود را در دمشق بستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بحرین و کویت در راستای همسویی با اقدامات ضد سوری کشورهای غربی و عربستان سعودی سفارت خود را در سوریه بستند و هیئت های دیپلماتیک خود را فراخواندند.

بحرین همچنین از تمامی اتباع خود در سوریه خواست که فورا این کشور را ترک کنند. این اقدام ضد سوری کشورهای عربی چند روز پس از تصمیم شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر خروج سفرای این کشورها از سوریه صورت می گیرد.

پیش از این کشورهایی همچون انگلیس، فرانسه، کانادا، آمریکا، اسپانیا و ایتالیا در اقدامی مشابه سفارت خود را در دمشق بسته بودند.

کد مطلب 1561073

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