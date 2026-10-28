اختصاص ۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای تامین و توزیع دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در نشست بررسی مشکلات داروخانه‌ها، همراهی و همدلی حوزه بهداشت و درمان در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را ستودنی دانست.

وی با بیان اینکه معیشت و سلامت مردم جزو پیگیری‌های جدی دولت محلی است، بر حل مسائل قابل حل داروخانه‌ها در استان قول مساعد داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های حوزه بهداشت و درمان گفت: پرداخت مطالبات علوم پزشکی در اولویت است.

بهروز خلیلی با بیان اینکه تامین و توزیع دارو جزو اولویت‌های حوزه بهداشت و درمان است، از اختصاص تسهیلات ۴۰۰میلیارد تومانی برای داروخانه‌ها خبر داد.

وی اظهار کرد: بانک‌های عامل تاکنون ۲۱۵میلیارد تومان را پرداخت کرده‌اند و پرداخت مابقی تسهیلات نیز پیگیری می‌شود.

گفتنی است در این نشست، داروسازان مسائل مرتبط با تامین دارو را تشریح کرده و خواستار تسهیل امور شدند.