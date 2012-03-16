سینمای ایران مهره ارزشمند خود را از دست داد/ فوت حسینی هنگام خواندن "دا"

احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:مرحوم حسینی یکی از نیروهای ارزشمند سینمای ایران بود. وی با هر طیف از اهالی سینما تا کنون فعالیت داشته و هرگز شخصی نبوده که از ایشان گله ای داشته باشد.

وی افزود:وی با رخشان بنی اعتماد، شهرام اسدی، باشه آهنگر، سعید سعدی و... همکاری داشته است. کافی است با یکی از این سینماگران تماس بگیرد تا از همکاری خود با مرحوم حسینی برای شما بازگو کنند. وی هنرمندی مسلمان، متعهد و ارزشمند بود. فکر نمی کنم جایگزین کردن او در سینما کار راحتی باشد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ادامه داد:وی همیشه در تمام فعالیت های سینمایی خود بین تمان طیف ها با سلیقه های متفاوت وحدت ایجاد می کرد. مرحوم حسینی یک رزمنده بود اما هرگز در جایی این موضوع را بیان نمی کرد. او با عشق و علاقه کارها دنبال می کرد. ما نیروی مورد نیاز امروز سینمای ایران را از دست دادیم.

وی تاکید کرد:او شب گذشته در زمان خواندن کتاب "دا" درگذشته است. پیش از این اتفاق به من پیامک داد و خواست در آخرین شب جمعه سال یاد شهدا باشیم و آنها را فراموش نکینم. من در سفر بودم ولی هم اکنون با شنیدن این خبر در راه بازگشت هستم و بسیار متاسف و ناراحتم.

میرعلایی عنوان کرد:مرحوم حسینی پشتکار زیادی داشت و همین موضوع باعث می شد که هر شخصی که با وی همکاری کند خاطره خوبی را به همراه داشته باشد. سینما از این افراد خیلی کم دارد.

مرحوم سید ابوالقاسم حسینی تهیه کننده فیلم سینمایی "ملکه" شب گذشته 25 اسفندماه به دلیل سکته قلبی درگذشت.