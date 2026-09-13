هرمزگان رتبه دار سرمایه گذاری در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر؛ خلیل قاسمی اظهار کرد: طبق آمار جوازتاسیس های صادره ۵ ماهه، هرمزگان با ۱۱۷ همت سرمایه گذاری رتبه اول کشور را دارد و در وضع موجود طرح های صنعتی کشور، هرمزگان با ۱۱۴۷ همت سرمایه گذاری رتبه سوم را دارد.

وی ادامه داد: جذب میزان سرمایه گذاری از طریق ۳۵۰ فقره جواز تاسیس برای آغاز سرمایه گذاری در استان با پیش بینی اشتغال۷ هزار و ۴۸۸ نفر صادر شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: استان هرمزگان در سال گذشته با صدور ۲۸۳ مجوز تاسیس به ارزش سرمایه گذاری ۳۵ همت که در تعداد ۲۴ درصد و در میزان سرمایه گذاری رشد تقریباً سه برابری داشته است.

قاسمی بیان داشت: استان هرمزگان، شرایط ویژه و پتانسیل های مثبتی دارد که همیشه مورد توجه سرمایه گذاران بوده و این امر می تواند در جذب سرمایه گذار تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان؛ بیشترین جواز صادره را در گروه فعالیتهای فلزات اساسی، کک و فرآورده های حاصل از نفت، کانی غیر فلزی، لاستیک و پلاستیک ، تعمیر و ساخت انواع شناورهای دریایی و دیگر موارد برشمرد.

کسب رتبه اول سرمایه گذاری جوازهای تاسیس در کشور؛ با صدور ۳۵۰ مجوز تاسیس جدید به ارزش سرمایه گذاری ۱۱۷ همت که در تعداد، ۲۴ درصد و در میزان سرمایه گذاری، ۲۸۳ درصد افزایش داشته است.