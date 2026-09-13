تصحیح ۹۰ درصد اوراق امتحانات نهایی

مصطفی آذرکیش، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و جبران زمان از دست‌رفته آموزش گفت: طرح «تقویت و جبران» در حال اجرا است و پایه‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم را پوشش می‌دهد. دانش‌آموزانی که به هر دلیل و در پی شرایط ایجادشده، از جمله جنگ و ناترازی‌ها، با آسیب‌هایی در فرآیند آموزشی مواجه شده‌اند، در قالب این طرح آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح، دانش‌آموزان مدارس محروم، مناطق محروم، روستایی و عشایری در اولویت قرار دارند تا بتوانیم بنیه علمی آنان را تقویت کنیم. توسعه آموزش‌های مهارتی یکی از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است و بر اساس جدول ۲۰ برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم هنرجویان هنرستان‌ها در دستور کار قرار دارد.

آذرکیش افزود: سال گذشته بیش از ۱۲۰ هزار هنرجو به جمع هنرجویان هنرستان‌ها اضافه شدند و سهم هنرستان‌ها ۲.۵ درصد افزایش یافت. امسال نیز برای افزایش این سهم برنامه‌ریزی کرده‌ایم و فرآیند ثبت‌نام در حال انجام است. تلاش ما این است که آموزش‌ها با مشارکت ذی‌نفعان، بخش خصوصی، شرکت‌ها و مؤسسات ارائه شود تا ارتباط میان آموزش‌های مهارتی و نیازهای واقعی بازار کار تقویت شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به توسعه هنرستان‌های جوار کارخانه اظهار کرد: سال گذشته ۸۷ هنرستان جوار کارخانه توسعه یافت. همچنین هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز در این مسیر فعال شده‌اند.

آذرکیش در ادامه به طرح «همنوا» اشاره کرد و خاطر نشان کرد: در قالب این طرح، بیش از ۶۵۴ مرکز فنی و حرفه‌ای زیرساخت‌های آموزشی خود را به اشتراک گذاشته‌اند تا تناسب میان آموزش و نیاز بازار کار بیش از گذشته برقرار شود.