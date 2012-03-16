تبانی برخی بازیکنان فوتسال پرسپولیس محرز شد/ اخراج بازیکنان و سرپرست

محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تخلفاتی که در دیدار تیم های فوتسال گیتی پسند اصفهان و پرسپولیس در هفته آخر رقابت های لیگ برتر فوتسال اتفاق افتاد ضمن بیان مطلب فوق گفت: با بررسی هایی که انجام دادیم تبانی تعدادی از بازیکنان تیم فوتسال پرسپولیس برای ما محرز شد، ضمن ابراز تأسف از این مسئله، در باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته ایم که بازیکنان خاطی از تیم اخراج شوند.

وی با بیان اینکه 30 درصد از قرارداد کلیه بازیکنان کسر خواهیم کرد، افزود: ضمن تأکید بر سلامتی کاری حیدریان سرمربی تیم، از ایشان انتظار داشتیم که با هوشیاری بیشتری از تبانی صورت گرفته جلوگیری کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تأکید بر سلامت کاری سرپرست تیم فوتسال این باشگاه نیز اظهار داشت: انتظار ما این بود که سرپرست تیم به عنوان نماینده مدیرعامل باشگاه در خصوص این قضیه با هوشمندی مدیریت کند اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد بنابراین تصمیم گرفته شد تا وی را نیز از سمت خود عزل کنیم.

وی در خصوص آینده تیم فوتسال باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: بزودی در خصوص ادامه فعالیت و یا انحلال تیم فوتسال باشگاه پرسپولیس تصمیم گیری خواهیم کرد.

رویانیان تأکید کرد: لازم است در اینجا به نمایندگی از مسئولان ذیربط فوتسال باشگاه پرسپولیس و همچنین به نمایندگی از سوی این باشگاه بزرگ، از کسانیکه در این زمینه ناراحت شدند و یا آسیب دیدند عذرخواهی کنم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان ذیربط به ویژه مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص مسائل پیش آمده بیشتر دقت و توجه کنند. به عنوان نمونه در قضیه ای که برای شیث رضایی و محمد نصرتی پیش آمد، علی رغم حکم جریمه سنگین مالی و محرومیت این دو بازیکن توسط باشگاه پرسپولیس به ویژه در خصوص شیث رضایی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دستور به محرومیت موقت وی داد و هیچ توجهی به حکم انضباطی باشگاه پرسپولیس نکرد، بنابراین با حکم این کمیته، این بازیکن از باشگاه پرسپولیس از لحاظ مالی طلبکار نیز می شد.

رویانیان تصریح کرد: خوشبختانه کمیته استیناف با رأیی که در خصوص این بازیکن داد، باعث شد که حداقل ما بتوانیم از وی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا استفاده کنیم ، در این خصوص از کمیته استیناف و همچنین سازمان لیگ تشکر می کنم. در واقع انتظار ما از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این است که به احکام انضباطی باشگاه ها توجه بیشتری کرده و حتی از آن حمایت نیز کنند.

وی در خاتمه اظهار داشت: انتظار ما از رسانه ها این است که در صورت پیش آمدن یک مسئله انضباطی به باشگاه مربوطه فرصت دهند ، در یک فضای آرام تصمیم قاطعی بگیرند و پس از آن در خصوص تصمیم گرفته شده، موضع گیری کنند.