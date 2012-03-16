بخش کشاورزی بیجار با کمبود جدی منابع آبی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله عفیفی شامگاه پنج شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان کردستان بیان کرد:‌ این شهرستان در استفاده از آب سطحی قابل مصرف و آب زیرزمینی مشکلاتی دارد و این مشکلات در راستای تامین آب بخش کشاورزی بیش از سایر بخش هاست.

وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات کموبد آب در راستای ایجاد زیرساخت مناسب در توسعه هر منطقه ضروری است، اعلام کرد: تامین آب به عنوان زیرساخت اصلی توسعه بخش کشاورزی در بیجار مشکل اصلی و نیازمند اختصاص ردیف های مناسب اعتباری و توجه بیشتر دولت است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار با بیان اینکه مشکل آب در این شهرستان در مقایسه با دیگر مناطق استان کردستان محسوس است، بیان کرد: با این وضعیت نامناسب تنها 300 هکتار از اراضی بخش کشاورزی در شهرستان بیجار تامین آب می شود.

عفیفی توجه به تامین آب بیجار را مسائله اصلی مطرح شده در کارگروه کشاورزی استان کردستان دانست و بیان کرد: اجرای طرح باغات دیم در بیجار به دلیل کمبود منابع آبی متوقف شده است و این خسارت بزرگی به بخش اقتصاد کشاورزی این شهرستان و به خصوص صادرات محصولات کشاورزی استان است.

وی واگذاری اراضی ملی در این شهرستان را نیز دارای مشکل دانست و اعلام کرد: واگذاری اراضی ملی به علت محدودیت چراگاه حتی به صورت قانونی هم در این شهرستان مشکل است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار در پایان رفع این مشکل را لازم دانست و بیان کرد: بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل بخش کشاورزی در تامین ماشین آلات این بخش محدودیتی اعمال کرده است که رفع این محدودیت و توجه به تامین نیازهای کشاورزان نیازمند بررسی است.

فرماندار شهرستان مریوان نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اینکه تسریع در انجام برنامه های بخش کشاورزی برای توسعه استان مهم و ضروری است، اعلام کرد: اختصاص ردیف های مناسب اعتباری و استعدادیابی برای اجرای طرح های کشاورزی توسعه اقتصادی استان را فراهم می کند.

عزت الله رشیدپور با بیان اینکه نزدیک به 40 مورد پتانسیل یابی در بخش کشاورزی شهرستان مریوان انجام شده است، اظهار داشت: اعتبار و هزینه اجرای این طرح ها 94 هزار و 930 میلیارد ریال است که در صورت تامین می تواند زمینه را برای ایجاد تحول در شهرستان مریوان فراهم کند.

وی در پایان گفت: شهرستان مریوان بهترین ظرفیت را در راستای اجرای طرح های توسعه باغات در اختیار دارد و باید به این بخش توجهی ویژه تر صورت گیرد.