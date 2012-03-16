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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

سال آینده/

کلانتری شهرداری قم راه اندازی می‌شود

کلانتری شهرداری قم راه اندازی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر قم از تصویب مجوز راه اندازی کلانتری شهرداری در شورای این شهر خبر داد.

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مصوبات شورای اسلامی شهر قم در سال 90، تصریح کرد: یکی از این مصوبات تصویب مجوز راه اندازی کلانتری شهرداری قم بوده که در سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز در موارد مختلفی که مبتنی بر هماهنگی با بخش های انتظامی است، تعامل خوبی بین شهرداری قم و نیروی انتظامی برقرار است، یادآور شد: راه اندازی یک واحد برای تسهیل در برخورد با امور مرتبط با تخلفات شهری در کلانشهری مثل قم به شدت احساس می شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در خصوص هدف از راه اندازی این مرکز گفت: هدف اصلی از راه اندازی کلانتری شهرداری قم جلوگیری از قانون گریزی و تخلفات ساختمانی افراد سودجو است.

وی یادآور شد: با راه اندازی این مرکز در برخورد با تخلفات شهری از جمله سدمعبر، ساخت و سازهای غیرمجاز، توسعه حاشیه نشینی، اجرای ماده 9 و ... تسهیل خواهد شد.
 

کد مطلب 1561212

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