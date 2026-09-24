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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

۲۲ تن مواد غذایی قاچاق در بابل کشف شد

۲۲ تن مواد غذایی قاچاق در بابل کشف شد

بابل- فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف ۲۲ تن مواد غذایی قاچاق شامل آرد، شکلات، پودر میوه، روغن نباتی و سلولز خوراکی به ارزش ۲۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی و پایش‌های مستمر، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با هماهنگی قضایی موفق به شناسایی و کشف یک محموله بزرگ مواد غذایی قاچاق شدند.

وی افزود: این محموله شامل ۲۲ تن انواع مواد غذایی از جمله آرد، شکلات، پودر میوه، روغن نباتی و سلولز خوراکی بود که به صورت غیرقانونی در مسیر توزیع قرار داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل ارزش تقریبی این محموله کشف‌شده را ۲۴ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این ارتباط یک متهم شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

عزیزی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد غذایی، خاطرنشان کرد: نظارت بر روند توزیع کالا در شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6957697

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