۲۲ تن مواد غذایی قاچاق در بابل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی و پایش‌های مستمر، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با هماهنگی قضایی موفق به شناسایی و کشف یک محموله بزرگ مواد غذایی قاچاق شدند.

وی افزود: این محموله شامل ۲۲ تن انواع مواد غذایی از جمله آرد، شکلات، پودر میوه، روغن نباتی و سلولز خوراکی بود که به صورت غیرقانونی در مسیر توزیع قرار داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل ارزش تقریبی این محموله کشف‌شده را ۲۴ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این ارتباط یک متهم شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

عزیزی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد غذایی، خاطرنشان کرد: نظارت بر روند توزیع کالا در شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت.