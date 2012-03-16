عملکرد مثبت نیروی انتظامی شهریار در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس جوهری پیش از ظهر جمعه در جمع فرماندهان نیروی انتظامی و روسای کلانتری ها پاسگاه های شهرستان شهریار، اظهار داشت: کارنامه نیروی انتظامی شهرستان شهریار در سال 90 نشان از تلاش شبانه روزی مسئولان برای حفظ ثبات و امنیت این شهر دارد.

این مسئول عنوان کرد: با استقرار فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شهریار اقدامات مطلوبی در زمینه تامین امنیت و ارامش این شهرستان انجام شده که از آن جمله می توان به دستگیری و مجازات اراذل و اوباش به نام این شهرستان اشاره کرد.

اجرای طرحهای ضربتی نیروی انتظامی در شهریار

وی ادامه داد: همچنین طی چند ماه اخیر با اجرای طرح های ضربتی در محلات و نواحی مختلف شهر اقدام به جمع آوری و دستگیری باندهای توزیع مواد مخدر و فروشندگان و مصرف کنندگان این مواد شده که رضایت و خرسندی شهروندان را به همراه داشته است.

جوهری گفت: در روزهای پایانی سال 90 نیز شاهد عملکرد قوی و پرتوان نیروی انتظامی بودیم که با توجه به تلاش دشمنان انقلاب در راستای ایجاد اخلال در انتخابات، حفظ امنیت روز 12 اسفند وظیفه سنگین و حساسی بر دوش نیروی انتظامی بود که توانستند به خوبی از عهده آن برآیند.

وی با اشاره به نزدیکی تعطیلات نوروز ادامه داد: به طور قطع حفظ امنیت و آرامش مردم در ایام نوروز یکی از وظایف اصلی و ویژه در آغاز سال 91 است که با توجه به جابجایی های عظیم در سطح کشور و به ویژه شهرستان شهریار به دلیل مواصلاتی بودن این محور، آسان نخواهد بود.

این مسئول یادآور شد: نیروهای خدوم انتظامی در طرح های نوروزی با استقرار نیروهای پلیس در اماکن مختلف شهر و راه های مواصلاتی، با تمام توان آماده ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم هستند.