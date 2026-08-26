به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خلیج فارس شیراز از یکشنبه (اول شهریور) میزبان دور دوم رقابت های بولینگ رنکینگ انفرادی مردان بود که با حضور ۷۳ ورزشکار و با حمایت شرکت آباد آسفالت پارس آغاز شد و امروز (چهارشنبه ۴ شهریور) با معرفی برترین های شرکت کننده به پایان رسید.

در پایان این رقابت ها محسن قادری به عنوان نخست دست یافت.

نفرات برتر در پایان دور دوم مسابقات بولینگ رنکینگ انفرادی کشوری مردان به این شرح معرفی شدند:

۱- محسن قادری (استان هرمزگان)

۲-جواد یار محمودی (استان فارس)

۳-محسن میر کاظمی (استان گیلان)

۴-فرشاد نوری (استان تهران)

۵-وحید رحیمی (استان هرمزگان)

همچنین در جریان این رقابت ها سپهرداد ونکی موفق شد بالاترین امتیاز در یک گیم را کسب کند.

۷۳ ورزشکار شرکت کننده در دور دوم مسابقات بولینگ رنکینگ انفرادی کشوری مردان طی روزهای اول و دوم مسابقات در سه بازه زمانی با هم رقابت کردند طوریکه هر بازیکن در مجموع این دو روز ۱۰ گیم مسابقه انجام داد.

بر اساس عملکرد بازیکنان شرکت کننده در پایان این دو روز، ۵۰ نفر برتر رقابت های خود را در روز سوم دنبال کردند. در این روز، شرکت کنندگان در ۵ گیم با هم رقابت داشتند تا از میان آنها ۲۵ نفر برتر راه یافته به روز پایانی مشخص شوند.

امروز و در روز پایانی مسابقات، ۲۵ ورزشکار باقی مانده در جدول، رقابت های خود را در ۵ گیم دنبال کردند تا ۵ نفر برتر مشخص شوند. در نهایت این ۵ نفر در قالب فینال و به صورت نردبانی رقابت خود را تا تعیین رده بندی نهایی دنبال کردند.

بدین ترتیب با تعیین نفرات برتر، پرونده دور دوم مسابقات بولینگ رنکینگ انفرادی کشوری مردان در شیراز بسته شد.