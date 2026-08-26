استاندار کرمانشاه: کشاورزی کرمانشاه ظرفیت جهش تولید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به جایگاه کرمانشاه در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: استان در تولید ۱۲ محصول کشاورزی رتبهای بین یک تا هفت کشور دارد و طی دو سال گذشته نیز جایگاه استان در تولیدات کشاورزی دو پله ارتقا یافته است.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود، باید سبد تولیدات کشاورزی کرمانشاه متنوعتر شود تا علاوه بر افزایش میزان تولید، اقتصاد کشاورزان تقویت و زمینه ایجاد اشتغال و توسعه صادرات نیز فراهم شود.
استاندار کرمانشاه توسعه کشتهای گلخانهای را یکی از اولویتهای استان عنوان کرد و گفت: کرمانشاه ظرفیت مناسبی برای گسترش گلخانهها دارد، اما استفاده از این ظرفیت نیازمند حمایت وزارت جهاد کشاورزی و نظام بانکی است. توسعه گلخانهها به ویژه برای محصولات دارای قابلیت صادرات میتواند درآمد کشاورزان را افزایش دهد.
حبیبی همچنین بر توسعه کشت زعفران در استان تأکید کرد و افزود: کشت این محصول در کرمانشاه آغاز شده و با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیتهای موجود، امکان توسعه آن وجود دارد. زعفران علاوه بر ارزش اقتصادی، میتواند در ایجاد اشتغال و تنوعبخشی به الگوی کشت استان مؤثر باشد.
وی توسعه سامانههای نوین آبیاری را از دیگر مطالبات استان دانست و بیان کرد: اکنون حدود ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه به آبیاری نوین مجهز است و امکان افزایش این میزان تا حدود ۲۰۰ هزار هکتار وجود دارد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: در صورت تأمین تسهیلات و حمایت وزارت جهاد کشاورزی، میتوان طی دو تا سه سال بخش قابل توجهی از اراضی مستعد استان را به سامانههای نوین آبیاری مجهز کرد و از این طریق بهرهوری منابع آب و تولید را افزایش داد.
حبیبی با اشاره به وضعیت تولید گندم در استان گفت: کرمانشاه یکی از استانهای برتر کشور در تولید این محصول است و برآوردها نشان میدهد تولید گندم استان در سال جاری از یک میلیون تن عبور کرده است.
وی با اشاره به افزایش ۱۳ تا ۱۴ درصدی میزان تحویل گندم به مراکز خرید نسبت به سال گذشته، بر ضرورت پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران تأکید کرد و گفت: پرداخت بهموقع مطالبات نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای افزایش تولید سال آینده دارد و انتظار داریم مطالبات کشاورزان کرمانشاه به صورت ویژه پیگیری و پرداخت شود.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار ارائه راهکارهای جدید برای افزایش بهرهوری و تولید در اراضی دیم استان شد و افزود: افزایش بهرهوری دیمزارها علاوه بر ارتقای درآمد کشاورزان، میتواند تولید محصولات راهبردی را نیز افزایش دهد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت طرح سامانه گرمسیری اظهار کرد: این طرح از پروژههای تحولآفرین کشاورزی غرب کشور است و میتواند در تولید محصولاتی مانند گندم و چغندرقند تحول ایجاد کند.
وی افزود: با توجه به پایدار بودن منابع آب این طرح، زمینه مناسبی برای سرمایهگذاری و توسعه کشاورزی فراهم شده و لازم است برای مدیریت و بهرهبرداری مطلوب از ظرفیتهای سامانه گرمسیری، ساختاری مدیریتی متناسب و مستقل ایجاد شود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از ظرفیت آب سامانه گرمسیری به استان ایلام اختصاص مییابد، گفت: ایجاد ساختاری متناسب با ابعاد این طرح میتواند به افزایش تولید، تسهیل امور کشاورزان و استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود کمک کند.
حبیبی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به ظرفیتهای کشاورزی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این استان با برخورداری از زمینهای حاصلخیز، منابع آبی و شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت جهش در تولیدات کشاورزی را دارد و حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توسعه آبیاری نوین، گلخانهها، کشت زعفران و افزایش بهرهوری دیمزارها میتواند زمینه تحقق این ظرفیت را فراهم کند.
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