بازار روز فرون آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح این بازار صبح جمعه با حضور مسئولان شهر فرون آباد برگزار شد و این بازار در ابتدای بلوار شهید اصغری آغاز به کار کرد.

شهردار فرون آباد در حاشیه این مراسم بیان کرد: این بازار با هدف تعدیل قیمتها و دسترسی آسان شهروندان به مایحتاج خود و نیز ایجاد توازن در قیمتها اجرا شده است.

علی بندعلیان افزود: در بازار روز مورد اشاره تلاش خواهد شد تا بهترین اقلام میوه و صیفی جات با قیمت مناسب بین شهروندان توزیع شود.

وی گفت: با نظارت مستمر بر فعالیت بازار روز، سعی خواهد شد خدمات این بازار به طور کامل و به بهترین نحو انجام شود.

برپایی سفره هفت سین نوروزی در شهر فرون آباد

شهردار فرون آباد از برپایی سفره هفت سین نوروزی در شهر فرون آباد نیز خبر داد و گفت: در ایام نوروز امسال، سفره هفت سین در محل کمپینگ استراحتگاهی شهر فرون‌آباد پهن می ‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به ثبت جهانی نوروز و با نظر به اینکه سفره هفت سین به عنوان نماد این نوروز به شمار می ‌رود، امسال و در نخستین سال تأسیس شهرداری، اقدام به برپایی سفره هفت سین در شهر شده است.

این مسئول با اشاره به برنامه ریزیهای ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری برای خدمت رسانی مطلوب به مسافران و میهمانان یادآور شد: سفره هفت سین امسال در کمپینگ استراحتگاهی شهر که به عنوان مرکز ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری فرون آباد به حساب می ‌آید، برپا می شود.