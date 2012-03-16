به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه امروز بوشهر اظهار داشت: رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در سال 90 سربلندی و عزت ایران اسلامی را در پی داشت.
وی با اشاره به پیشرفتهای علمی ایران در سال جاری اضافه کرد: دستیابی به این پیشرفتها در علوم هوا و فضا از جمله دستاوردهای مهم سال جهاد اقتصادی است که نخبگان علمی در ایران همه جهان را مبهوت خود کردند.
امام جمعه بوشهر به موفقیتهای علوم و معارف دینی و حوزههای علمیه اشاره کرد و ادامه داد: با گسترش و پژوهش و تحقیق اصیل و کرسیهای نظریهپردازی حوزه علمیه قم با عنوان خورشید معارف اسلام در جهان میدرخشد.
وی به تلاشهای دشمنان نظام برای متوقف کردن موتور حرکت علمی ایران اشاره کرد و افزود: دشمنان ملت نه تنها نتوانستند جلوی پیشرفت ایران را بگیرند بلکه خود در چاهی فرو رفتند که خروج از آن برای آنان ناممکن شده است.
آیتالله صفایی بوشهری به نرخ رشد توسعه دانشبنیان در حوزههای مختلف از جمله صنعت و محیط زیست اشاره کرد و گفت: مقابله جدی مردم و مسئولان با تحریمها نمونه دیگری از موفقیتها ملت در این سال بود.
وی حضور گسترده مردم ایران در راهپیمائی 22 بهمن و حضور پر شور و شعور ملت در انتخابات 12 اسفند را گوشه دیگری از موفقیتهای سال 90 معرفی کرد و اظهار داشت: اگر نظامی بر حق باشد و در مسیر ولایت گام بردارد هیچ کس نمیتواند بر آن خللی وارد کند.
امام جمعه بوشهر عدم نظارت مؤثر در برخی حوزههای ملی، ترور نخبگان علمی دانشمندان هستهای، گرانیهای غیراصولی به ویژه افزایش حبابگونه نرخ طلا و ارز از جمله مواردی ذکر کرد که مسئولان باید به آن توجه ویژهای داشته باشند.
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