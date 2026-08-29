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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۰

برنامه دولت مهار تورم، رونق تولید، وفاق ملی و دیپلماسی عزتمندانه است

برنامه دولت مهار تورم، رونق تولید، وفاق ملی و دیپلماسی عزتمندانه است

هیئت دولت در بیانیه ای به مناسبت هفته دولت، با قدردانی از حمایتهای رهبر انقلاب، پنج محور اصلی کار خود را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسداشت رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر شد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی

با سلام و تحیات وافره و اهداء خالصانه‌ترین درودها؛

پیام امیدبخش و سرشار از لطف و هدایت‌های حکیمانه حضرت‌عالی به مناسبت هفته دولت و هم‌زمانی مبارک آن با ایام ولادت با سعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، موجب شادمانی، دل‌گرمی و امید خادمان ملت در دولت جمهوری اسلامی ایران شد.

بدین‌وسیله، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز مراتب تقدیر و سپاس عمیق از حسن اعتماد، حمایت‌های صمیمانه و قدردانی حضرت‌عالی از اقدامات خادمان مردم به‌ویژه رئیس‌جمهور صادق، دلسوز و سخت‌کوش، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، این حسن اعتماد و لطف ارزشمند را بزرگ‌ترین سرمایه و پشتیبان خود در مسیر دشوار پیش‌رو می‌داند.

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با درک دقیق شرایط خطیر کنونی و در پاسخ به رهنمودهای راهبردی و حکیمانه حضرتعالی، مواضع و تعهدات اساسی خود را به شرح زیر به استحضار عالی و ملت ایران می‌رساند:

۱- تکریم یاد و خاطره شهدای گران‌قدر خدمت:

ضمن گرامیداشت یاد و نام رؤسای جمهور شهید، رجایی و رئیسی، نخست‌وزیر شهید باهنر و دیگر شهدای دولت در طول همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی، یاد و خاطره رهبر عظیم‌الشأن و شهید والامقام انقلاب اسلامی را که در طول سالیان متمادی علمدار عزت و اقتدار این مرز و بوم بودند، گرامی داشته و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نماییم. ما همچنان خود را متعهد به عهدی می‌دانیم که با امام شهیدمان بستیم و اکنون آن عهد را با حضرت‌عالی تجدید می‌کنیم.

۲- اهتمام ویژه به معیشت، اقتصاد و رونق تولید داخلی:

دولت چهاردهم با درک چالش‌های معیشتی و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه و جنگ‌های تحمیلی اخیر، تمرکز اصلی خود را بر حل زنجیره مسائل اقتصادی از جمله مهار تورم، مدیریت هوشمند بازار، ایجاد اشتغال، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید ملی و کاهش تدریجی وابستگی به دلار قرار داده است. متعهد می‌شویم با محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت‌های عظیم داخلی، رفاه و بهبود معیشت مردم عزیز را شایسته شأن آنان تأمین کنیم.

۳- صیانت مطلق از وحدت و انسجام ملی:

هم‌سو با فرموده قاطع حضرت‌عالی مبنی بر ممنوعیت هرگونه اقدام مخل انسجام اجتماعی، هیئت دولت تمامی تصمیمات و کلان‌عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به «پیوست انسجام ملی» مجهز خواهد ساخت. ما پرهیز از دوگانه‌سازی‌های موهوم و سخنان ناامیدکننده را تکلیف قطعی خود دانسته و تمام توان خویش را صرف تحکیم وفاق، همدلی و امیدآفرینی در جامعه خواهیم کرد.

۴- پیشتازی در عرصه فناوری، آموزش و مرجعیت علمی:

با تکیه بر نوآوری نخبگان جوان، تلاش شبانه‌روزی برای تحول در عرصه‌های کشاورزی، صنعت، ارتباطات و فرهنگ را در دستور کار داریم. دولت با نگاهی راهبردی به مقوله آموزش و فرهنگ، برنامه‌های خود را معطوف به دستیابی به «مرجعیت علمی» و تحقق کامل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرار می‌دهد.

۵- دیپلماسی عزتمندانه و ایستادگی در برابر جبهه کفر:

در عرصه بین‌المللی، دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» و با تاکید بر ایستادگی در برابر دسیسه‌ها و تحریم‌های ظالمانه استکبار آمریکایی-صهیونی پیگیری خواهد شد. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، «میدان دیپلماسی» و «میدان دفاع» را دو بال مکمل، هماهنگ و جدایی‌ناپذیر برای صیانت از منافع ملی، امنیت و کیان کشور می‌داند و پیشبرد هم‌زمان و متوازن این دو مسیر را در دستور کار دارد. متعهد می‌شویم در سایه این هم‌افزایی، در برابر تحریم‌ها و دسیسه‌های ظالمانه استکبار آمریکایی-صهیونی قاطعانه ایستادگی کنیم.

در پایان، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با تاسی از سیاست های کلی و راهبردهای مورد تایید و تاکید امام شهید و رهبری حکیمانه و عالمانه حضرتعالی و مدیریت شجاعانه، خالصانه، صادقانه و دلسوزانه رئیس‌جمهور محترم، بار دیگر پیمان می‌بندد که در مسیر تحقق «ایران هرچه قوی‌تر» از هیچ کوششی فروگذار نکرده و تمام ظرفیت‌های کشور را در جهت رضایت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و خشنودی ملت شریف ایران به کار بندد.

از درگاه خداوند متعال، طول عمر باعزت، سلامتی و تداوم سایه مبارک و رهبری داهیانه حضرت‌عالی را برای هدایت امت اسلامی مسألت می‌نماییم.

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6930830
محسن صمیمی

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