اجرای نمایش خیابانی "حاجی فیروز" در شهرستان سنقر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر از برگزاری نمایش خیابانی حاجی فیروز در این شهرستان خبر داد.

نادر حیدریان گفت: به منظور ایجاد شور و نشاط و استقبال از مهمانان نوروزی این اداره کل برنامه های ویژه ای در نظر گرفته است.

حیدریان افزود: نمایشگاه عکس با عنوان طبیعت زیبای سنقر از تاریخ 27 اسفند ماه تا تاریخ 13 فروردین سال جدید برگزار می شود که در آن به معرفی طبیعت زیبای شهرستان و آثار تاریخی این شهرستان اختصاص دارد.

وی افزود: به مدت 5 روز نمایش خیابانی با عنوان حاجی فیروز و پرده خوانی در محل ورودی شهرستان تا تاریخ 5 فروردین برگزار می شود .

برگزاری کنگره بزرگداشت علامه حاج ماموستا ملا احمد نودشی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاوه از برگزاری کنگره بزرگداشت علامه حاج ماموستا ملا احمد نودشی خبر داد.

سید امجد افصحی گفت: به منظور تکریم مفاخر منطقه اورامانات کنگره بزرگداشت علامه حاج ماموستا ملا احمد نودشی از مفاخر استان و منطقه اورامانات در اردیبهشت ماه 1391 برگزار می شود.

وی افزود: بدون شک تفسیر و تبیین آثار و افکار بزرگان پیشین و یاد کرد از زحمات آنان در عصر حاضر وظیفه ای است فراروی خادمان دین و فرهنگ که برگزاری این کنگره در راستای بزرگداشت مفاخر است.

افصحی گفت: دیار اورامان از دیرباز مأوای نیکوی پرورش علما و صلحا بوده که آثار و افکارآنان چونان چلچراغی روشن برتارک فرهنگ این سرزمین پاک می درخشد لذا به منظور پاسداشت ستارگان صحنه بی کران دین و دانــش این اداره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه کنگره بزرگداشت علامه حاج ماموستا ملا احمد نودشی را در اردیبهشت ماه سال 1391 در شهر نودشه برگزار می کند .

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی و دوخت لباسهای سنتی و محلی و خوشنویسی در سرپل ذهاب

کارگاه آموزشی طراحی و دوخت لباسهای سنتی و محلی با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سرپل ذهاب برگزار شد .

علی اکبر رضایی گفت: این دوره از کلاسها زیر نظر اساتید مجر برگزار می شود که در این دوره از کلاسها 20 نفر از علاقمندان و هنرجویان حضور دارند .

رضایی افزود: این دوره از کلاسها حدود سه ماه طول کشید که با استقبال خوب علاقمندان مواجه شد .

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب نیز از برگزاری کارگاه آموزشی تذهیب خوشنویسی در این شهرستان خبر داد .

علی اکبر رضایی گفت: یک دوره کارگاه آموزشی تذهیب خوشنویسی برای هنرجویان خواهر و برادر در شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد .

رضایی افزود: این دوره از کلاسها زیر نظر دارابی از اساتید برجسته رشته خوشنویسی برگزار شد که 20 نفر از هنرجویان در این دوره از کلاسها ثبت نام کردند .