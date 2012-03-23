تظاهرات گسترده آمریکاییها در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از مردم شهر فلوریدا در اعتراض به شلیک بیرحمانه یک مقام محلی به یک نوجوان 17 ساله سیاه پوست که سبب کشته شدن این نوجوان شد دست به تظاهرات زدند.

مردم این شهر با تجمع در مقابل پارک "فورت ملون" خواستار اجرای عدالت در مورد کشته شدن این نوجوان سیاه پوست شدند.



این حادثه در تاریخ 26 فوریه ( 7 اسفند ) در فلوریدا رخ داد که طی آن،"گئورگ زیمرمان" به سمت یک نوجوان 17 ساله به نام "ترایوون مارتین" آتش گشود که در نتیجه آن این نوجوان سیاه پوست کشته شد.

