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۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

آیت الله مهمان نواز:

پیام نوروزی رهبری سرلوحه عملی مسئولین نظام باشد

پیام نوروزی رهبری سرلوحه عملی مسئولین نظام باشد

بجنورد - خبرگزاری مهر: امام جمعه بجنورد گفت: پیام نوروزی مقام معظم رهبری سرلوحه عملی مسئولین نظام در سال جدید باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب مهمان نواز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بجنورد با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و انتخاب شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در سال 91 گفت: مسئولین بدانند تحقق این شعار نیازمند التزام عملی به حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است.

وی این شیوه اجرایی را در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... دستورالعملی مناسب دانست و افزود: تابلو کردن این شعار و نصب آن در معرض دید به تنهایی کافی نبوده بلکه در مرحله نخست عمل به آن موجب پیشرفت کشور و غلبه بر تحریمهای دشمنان نظام می‌شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد با اشاره به 5 جمادی الاول و تبریک به مناسبت ولادت اسوه صبر و استقامت، بانوی داغدار صحنه کربلا حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: حضرت زینب (س) سهم عظیمی در حفظ اسلام و پاسداری از میراث گرانبهای رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) داشت.

آیت الله مهمان نواز افزود: شغل شریف پرستاری از جمله مشاغل مهم وتاثیرگذار در سلامت جامعه بوده که همواره با مهربانی و شفقت نسبت به هم نوعان توام شده است.

وی برخورد اسلامی و انسانی با بیماران در بیمارستان و درمانگاه‌ها را از جمله عوامل تسریع در بهبود بیماری و تقویت روحیه بیماران دانست و افزود: پرستاری در جامعه امروزی یک شغل انسانی و اسلامی است.

نماینده خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به 8 فروردین سالروز قیام اسلامی مردم یزد علیه حکومت ستم شاهی طاغوت اظهار داشت: این قیام که در گرامیداشت چهلمین روز شهدای قیام تبریز بود زنجیره قیامهای مردمی علیه رژیم ستمگر پهلوی را تکمیل و انقلاب اسلامی ایران را یک گام دیگر به پیروزی نهایی نزدیکتر کرد.

کد مطلب 1563674

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