حمایت از تولید ملی مستلزم رشد کیفی این تولیدات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفائی بوشهری ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: تولید ملی زوایای گسترده‌ای دارد که متاسفانه در برخی موارد تنها از دید اقتصادی به آن نگاه می‌شود.

وی به بعد علمی تولید ملی اشاره کرد و ادامه داد: برای رسیدن به مرجعیت علمی در سطح جهان باید از ظرفیت علمی کشور و نخبگان داخلی به خوبی بهره‌ ببریم تا شاهد رشد روز افزون علم و دانش در سطح کشور باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان به حوزه‌های مختلف حمایت تولید ملی اشاره کرد و افزود: حوزه‌های فرهنگی و علمی دارای ظرفیت‌های بزرگی است که برای تحقق شعار سال باید توجه بیشتری به این حوزه‌ها صورت بگیرد.

وی توجه به فضاهای تحریم‌ها و تهدیدهای صورت گرفته علیه نظام و کشور را برای تحقق شعار امسال ضروری دانست و گفت: موضوعاتی چون سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی، توجه به زیرساختهای تولیدات داخلی و نخبه‌پروری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار توجه بیشتر به توسعه زیرساختهای فرهنگی شد و اظهار داشت: برای رسیدن به مرجعیت فرهنگی در سطح منطقه باید تلاش بیشتری صورت بگیرد و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساختهای فرهنگی برای رسیدن به این مهم از اهمیت بالایی برخوردار است.

امام جمعه بوشهر همچنین خواستار پرهیز از یک‌جانبه‌نگری در بحث حمایت از تولید ملی شد و گفت: برای تحقق شعار امسال باید به همه حوزه‌ها توجه داشته‌باشیم از همه ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم.