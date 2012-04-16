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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

آیت‌الله صفائی بوشهری:

حمایت از تولید ملی مستلزم رشد کیفی این تولیدات است

حمایت از تولید ملی مستلزم رشد کیفی این تولیدات است

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه بوشهر گفت: برای تحقق شعار امسال باید سطح کیفی محصولات تولیدی داخل کشور ارتقا یابد تا مردم بتوانند حمایت بیشتری از این تولیدات داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفائی بوشهری ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: تولید ملی زوایای گسترده‌ای دارد که متاسفانه در برخی موارد تنها از دید اقتصادی به آن نگاه می‌شود.

وی به بعد علمی تولید ملی اشاره کرد و ادامه داد: برای رسیدن به مرجعیت علمی در سطح جهان باید از ظرفیت علمی کشور و نخبگان داخلی به خوبی بهره‌ ببریم تا شاهد رشد روز افزون علم و دانش در سطح کشور باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان به حوزه‌های مختلف حمایت تولید ملی اشاره کرد و افزود: حوزه‌های فرهنگی و علمی دارای ظرفیت‌های بزرگی است که برای تحقق شعار سال باید توجه بیشتری به این حوزه‌ها صورت بگیرد.

وی توجه به فضاهای تحریم‌ها و تهدیدهای صورت گرفته علیه نظام و کشور را برای تحقق شعار امسال ضروری دانست و گفت: موضوعاتی چون سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی، توجه به زیرساختهای تولیدات داخلی و نخبه‌پروری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار توجه بیشتر به توسعه زیرساختهای فرهنگی شد و اظهار داشت: برای رسیدن به مرجعیت فرهنگی در سطح منطقه باید تلاش بیشتری صورت بگیرد و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساختهای فرهنگی برای رسیدن به این مهم از اهمیت بالایی برخوردار است.

امام جمعه بوشهر همچنین خواستار پرهیز از یک‌جانبه‌نگری در بحث حمایت از تولید ملی شد و گفت: برای تحقق شعار امسال باید به همه حوزه‌ها توجه داشته‌باشیم از همه ظرفیتها به خوبی استفاده کنیم.

کد مطلب 1578405

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