  1. اقتصاد
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

دو مقام نفتی در گفتگو بامهر:

فروش نفت به توتال فرانسه و شل انگلیس متوقف شد

فروش نفت به توتال فرانسه و شل انگلیس متوقف شد

وزیر نفت و مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از توقف فروش نفت به توتال فرانسه و شل انگلیس خبر دادند.

سید محسن قمصری در گفتگو با مهر گفت: فروش نفت به شرکت توتال فرانسه متوقف شد، ضمن اینکه فروش نفت به انی ایتالیا و استات اویل نروژ بابت قراردادهای بیع متقابل همچنان ادامه دارد و فعلا قطع نشده است.

وی افزود: توقف فروش نفت به شل انگلیس و توتال فرانسه پس از اعلام رسمی سیاست وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توقف صادرات نفت به انگلیس و فرانسه انجام شده است.

روز پنجشنبه هم رستم قاسمی وزیر نفت در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت فروش نفت ایران به شرکت شل و بدهی یک میلیارد دلاری این شرکت انگلیسی - هلندی به ایران گفت: شرکت ملی نفت ایران فروش نفت به شرکت شل را متوقف کرده است.

وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون از این شرکت اروپایی بابت فروش نفت طلب داریم، تصریح کرد: این شرکت در تلاش است هر چه سریعتر بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت کند.

به گزارش مهر، شرکت انگلیسی- هلندی شل یکی از بزرگترین خریداران نفت خام ایران است به طوری که تا پیش از افزایش تحریمها به طور متوسط روزانه بین 150 تا 200 هزار بشکه نفت ایران به این شرکت چند ملیتی فروخته شده است.
 
همزمان با افزایش تحریم‌های خصمانه اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران، فروش روزانه نفت خام به این شرکت انگلیسی – اروپایی با مشکلاتی همراه شد به طوریکه با تحریم "سوییفت" شرکت نفتی رویال داچ شل برای عمل به قراردادهای نفتی خود با ایران دچار مشکلات متعددی شده بود. میزان صادرات نفت ایران به شرکت شل به حدود یکصد هزار بشکه در روز رسیده بود.
کد مطلب 1581412

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