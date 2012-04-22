حجت الاسلام محمد حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین نشست از کرسیهای آزاد اندیشی با موضوع "وحدت شیعه و سنی" خبر داد و یادآور شد: اولین نشست از کرسیهای آزاد اندیشی نیز با موضوع "حوزه و انتخابات" قبل از این برگزار شده بود.
وی ادامه داد: این نشست با ریز موضوعات "وحدت؛ آری یا خیر"، "وحدت؛ استراتژی یا تاکتیک"، "محدوده وحدت" و "آثار وحدت" با حضور علما، استادان، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم برگزار میشود.
دبیر ستاد برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی حوزههای علمیه کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی، تصریح کرد: این نشست با هدف ایجاد فضای گفتمان در سطح حوزههای علمیه و ایجاد محیطی آزاد در فضای کنونی حوزه برای بیان اندیشهها و تفکرات مختلف برگزار میشود.
مهلت ارسال چکیده متن سخنرانی تا ۲۵ اردیبهشت جاری
وی یادآور شد: علاقه مندان به شرکت در این نشست میتوانند تا ۲۵ اردیبهشت از طریق پایگاه اطلاع رسانی معاونت تهذیب حوزههای علمیه به آدرس www.tahzib-howzeh.com اقدام و ثبت نام و چکیده سخنرانی خود را ارسال کنند.
حسینی در ادامه گفت: از میان آثار ارسال شده، بعد از بررسی شورای علمی، متن ۶ سخنرانی انتخاب و در روز نشست ارائه میشود.
برگزاری 6 سخنرانی در روز نشست
وی افزود: 24 ساعت قبل از برگزاری نشست متن 6 سخنرانی انتخاب شده باید به دبیرخانه ارسال شود تا با آئین نامهای که در سایت معاونت تهذیب ارائه شده، منافاتی نداشته باشد.
دبیر ستاد برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی حوزههای علمیه سراسر کشور با بیان اینکه این نشست به همت معاونت تهذیب حوزههای علمیه کشور برگزار میشود، یادآور شد: دومین نشست از کرسیهای آزاد اندیشی شنبه 6 خرداد ماه 91 ، بعد از نماز مغرب و عشا در مدرسه فیضیه برگزار میشود و شرکت عموم طلاب و فضلای حوزه در آن آزاد است.
ششم خردادماه؛
کرسیهای آزاداندیشی با موضوع "وحدت شیعه و سنی" در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی حوزههای علمیه سراسر کشور از برگزاری دومین نشست از کرسیهای آزاد اندیشی با موضوع "وحدت شیعه و سنی" در قم خبر داد.
حجت الاسلام محمد حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین نشست از کرسیهای آزاد اندیشی با موضوع "وحدت شیعه و سنی" خبر داد و یادآور شد: اولین نشست از کرسیهای آزاد اندیشی نیز با موضوع "حوزه و انتخابات" قبل از این برگزار شده بود.
نظر شما