برگزاری کرسی آزاد اندیشی « چالشهای بهره گیری از احادیث طبی»

به گزارش خبرنگار مهر، با مشارکت انجمن حدیث حوزه، دانشگاه قرآن و حدیث و کمیته مرکزی کرسی‌های آزاد اندیشی حوزه‌های علمیه کرسی آزاد اندیشی «چالشهای بهره گیری از احادیث طبی» برگزار می‌شود.

در این کرسی آزاد اندیشی حجت‌الاسلام سید محمد کاظم طباطبایی به عنوان ارائه دهنده و ناقدان غلامرضا نور محمدی و محمد حسین ساعی فرد خواهند بود و همچنین دبیر علمی نشست حجت‌الاسلام علی اکبر خدامیان آرانی است.

زمان برگزاری سه شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ تا ۱۲ و محل برگزاری قم، دانشگاه قرآن و حدیث، طبقه دوم، سالن جلسات است.

علاقمندان می‌توانند از طریق اینجا به صورت مجازی در نشست حضور داشته باشند.



