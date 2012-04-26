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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: راه یابی کاراته تای کرمانشاه به اردوی تیم ملی و دعوت از دو ورزشکار کرمانشاه به تیم ملی قایقرانی، دو خبر کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته نوجوانان، جوانان و امید کشور، حضور در مرحله پنجم اردوی آماده سازی این تیم ها برگزار شد.

کاراته کا کرمانشاهی در رده سنی امید، موفق به صعود به این مرحله از اردو شد. 

در این مسابقات که به مدت یک روز و با حضور 47 کاراته کا در خانه کاراته قزوین برگزار شد، میعاد یاری از کرمانشاه در وزن منهای 55 کیلوگرم، توانست با درخشش در رقابت های انتخابی، به مرحله پنجم اردوی تیم ملی راه یابد.

دعوت از دو ورزشکار کرمانشاه به تیم ملی قایقرانی

مربیان تیم ملی، 14 قایقران از سراسر کشور به اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی ب بانوان کشورمان دعوت کردند که نام نیلوفر آزادی و معصومه روشنی دو بانوی قایقران و ورزشکار کرمانشاهی نیز در میان دعوت شدگان به چشم می خورد. 

روشنی و آزادی به همراه 12 ورزشکار دعوت شده دیگر باید امروز خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

اردو آماده سازی تیم ملی ب کشورمان به منظور پشتوانه سازی تیم ملی آب های آرام و با حضور 14 قایقران در دریاچه آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1586134

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