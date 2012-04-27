کشف 351 کیلوگرم انواع مواد مخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمداسماعیل مصری افزود: در راستای مبارزه با قاچاقچیان عمده موادمخدرو سوداگران مرگ و جلوگیری از ورود، ترانزیت و توزیع محموله های موادمخدر در سطح استان ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فارس و ماموران انتظامی شهرستان های نی ریز، پاسارگاد، آباده و شیراز موفق شدند تعدادی از تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: این ماموران ضمن کنترل محورهای مواصلاتی استان با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی از ابتدای هفته گذشته تاکنون مقدار 351 کیلوگرم انواع موادمخدر کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فارس بیان کرد: این مواد شامل 134 کیلوگرم تریاک، 47 کیلو و 370گرم هروئین، 170 کیلوگرم حشیش و 75 گرم شیشه بوده و در این رابطه تعداد 15 نفر قاچاقچی،حاملان و توزیع کنندگان حرفه ای موادمخدر دستگیر و 9 دستگاه خودرو متعلق به آنان توقیف شده است.

12قبضه اسلحه غیر مجاز در شیراز کشف شد

معاون عملیات فرماندهی انتظامی فارس از کشف 12 قبضه اسلحه غیر مجاز در دو عملیات جداگانه در شیراز کشف شد.

سرهنگ حبیب الله زمانی گفت: ماموران کلانتری 34 جام جم شیراز با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی باند توزیع اسلحه غیر مجاز در شهرستان شیراز شدند و با زیر نظر قرار دادن این گروه زمانی که آنها قصد جابجایی سلاح غیر مجاز با یک دستگاه پژوه 405 را داشتند، خودرو قاچاقچیان را در یکی از خیابانهای مرکزی شیراز طی یک عملیات ضربتی متوقف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو تعداد 11 قبضه اسلحه غیر مجاز کشف کردند.

سرهنگ زمانی ادامه داد: در یک عملیات دیگر با توجه به وقوع یک فقره درگیری مسلحانه در یکی از محله های جنوبی شیراز، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت و پس از شناسایی محل اختفای وی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و از بازرسی محل اختفای نامبرده یک قبضه اسلحه غیر مجاز کشف شد.