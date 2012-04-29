به گزارش خبرنگار مهر، این اداره به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و همزمان با کنگره ملی سرداران و امیران شهید و شهدای خرمشهر، مجموعه ای از برنامه های اجرایی فرهنگی و هنری را در سطح شهرستان به اجرا می گذارد.

از مهمترین عناوین این برنامه ها می توان به پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت و فتح خرمشهر از سوم تا هفتم خردادماه، نخستین جشنواره ملی شعر مقاومت در 28 اردیبهشت ماه، نخستین جشنوار ملی عکس مقاومت در اول خرداد ماه، نمایشگاه و جشنواره هنرهای تجسمی از 25 اردیبهشت تا سوم خرداد، شبی با قرآن در 25 اردیبهشت ماه، نمایشگاه بزرگ کتابهایی با موضوع دفاع مقدس از 26 اردیبهشت تا سوم خرداد اشاره کرد.



همچنین کتابی حاوی مجموعه شعرهایی از شاعران ایران در ارتباط با مقاومت و فتح خرمشهر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر در دست تدوین است که در این ایام رونمایی می شود.