هیچ موفقیتی فردی نیست/ هنر و هنرمند به حمایت نیاز دارند

داوود کیانیان در همایش بهار هنر البرز که بعد از ظهر یکشنبه و با حضور هنرمندان، مدیران و مسئولان استانی و کشوری و با همت حوزه هنری استان البرز با هدف تجلیل از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر استان برگزار شد گفت: هر موفقیتی مدیون همکاری و همیاری جمعی بوده هرگز متعلق به یک فرد خاص نخواهد بود.

وی افزود: اگر خواهان موفقیت های روزافزون در عرصه های مختلف از جمله فرهنگ و هنر هستیم، باید بسترهای مورد نیاز برای پرورش استعدادها و رشد و شکوفائی آنها را در جامعه فراهم کنیم.

کیانیان گفت: ایران مهد استعدادهای بی نظیر در زمینه فرهنگ و هنر و ادب است و سبقه بسیار زیادی در این مقوله دارد.

وی با تاکید بر اینکه هنر و هنرمند برای شکوفائی به حمایت نیاز دارد گفت: مسئولان و مدیران نهادهای فرهنگی باید نگاه ویژه ای به فعالان هنری داشته باشند و تلاش کنند که زمینه و بستر لازم برای فعالیت آنها را هم به لحاظ روحی و روانی وهم به لحاظ تجهیزات و امکانات فراهم کنند.

این هنرمند نام آشنا اظهار داشت: استان البرز استعدادهای بی نظیری را در خود گنجانده که متاسفانه شرایط و امکانات برای شکوفائی آنها هنوز فراهم نشده و این امر تلاش دوچندان مسئولان فرهنگی استان برای ایجاد شرایط بهینه برای هنرمندان را می طلبد.

وی تصریح کرد: اگر شرایط و بسترهای مناسب در مقوله فرهنگ و هنر در البرز فراهم شود، این استان سرآمد استانهای کشور در مقوله فرهنگ و ادب و هنر خواهد بود.

