هیأت اقتصادی ایران و عراق وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه هیأت اقتصادی متشکل از حسن دانایی‌فرد، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و جمعی از چهره‌ها و فعالان اقتصادی حوزه ایران و عراق وارد کرمانشاه شد.

این هیأت قرار است طی امروز و فردا در مجموعه نشست‌هایی با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه حضور پیدا کند و مسائل و موانع موجود در مسیر توسعه تجارت استان با عراق را مورد بررسی قرار دهد.

بررسی ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق از محورهای اصلی برنامه این هیأت در سفر به کرمانشاه عنوان شده است.

در جریان این سفر، موضوعات مرتبط با توسعه تجارت، موانع پیش روی فعالان اقتصادی و راهکارهای تقویت تعاملات تجاری میان کرمانشاه و عراق در نشست‌های تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

کارگروه توسعه صادرات از جمله برنامه‌های مهم این سفر است که با حضور اعضای هیأت اقتصادی و مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد.

همچنین نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق در دستور کار این هیأت قرار دارد تا مسائل و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در این حوزه بررسی شود.

این سفر در راستای بررسی زمینه‌های تقویت روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت استان کرمانشاه با کشور عراق انجام می‌شود.