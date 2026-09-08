به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به برخی مسائل و مشکلات موجود در کشور، کنترل و مهار روند افزایش قیمت‌ها را از جمله موضوعات مهم و نیازمند توجه جدی دانست.



وی با بیان اینکه قیمت‌ها در بسیاری از موارد به صورت مستمر در حال افزایش است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل قیمت‌ها است و امیدواریم دولت بتواند در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد.



این مرجع تقلید با تأکید بر ضرورت رسیدگی به دغدغه‌های اقتصادی مردم افزود: افزایش پی‌درپی قیمت‌ها از جمله مسائل موجود در کشور است که باید برای کنترل آن تدبیر و چاره‌اندیشی شود.



قیمت‌ها باید کنترل شود



آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه سخنان خود به مسئله مسکن اشاره کرد و گفت: مشکلات موجود در این حوزه دارای ابعاد مختلفی است و بخشی از مسائل به دولت و بخشی دیگر نیز به مردم و مالکان ارتباط دارد.



وی افزود: با این حال در حوزه‌هایی که مسئولیت و اختیار آن بر عهده دولت قرار دارد، باید برای جبران و رفع مشکلات موجود اقدام شود.



این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت توجه به مسائل مبتلابه مردم، بر ضرورت ایفای مسئولیت دستگاه‌های مربوطه در حوزه‌هایی که وظایف مشخصی بر عهده دارند، تأکید کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت توجه به موازین اسلامی و شرعی در اداره جامعه را مورد توجه قرار داد.



حجاب نباید به فراموشی سپرده شود



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی اسلامی است، اظهار کرد: در اداره جامعه باید هم به نظر و خواست مردم و هم به موازین و چارچوب‌های شرعی توجه شود.



وی افزود: توجه به این دو موضوع باید در کنار یکدیگر مورد اهتمام باشد و نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که برخی مسائل مهم دینی و شرعی در جامعه مورد غفلت قرار گیرد.



این مرجع تقلید با اشاره به مسئله حجاب تأکید کرد: نباید اجازه داد که موضوع حجاب به فراموشی سپرده شود و لازم است در این زمینه نیز موازین شرعی مورد توجه قرار گیرد.



وی در ادامه، با اشاره به شرایط کنونی کشور و وضعیت جنگی، از رویکرد مردم و حفظ آرامش آنان در این شرایط قدردانی کرد.



دولت از صبوری مردم قدردانی کند



آیت‌الله مکارم شیرازی اظهار کرد: مردم در شرایط موجود با آرامش و همراهی خود، اقدامی انجام نمی‌دهند که موجب خوشحالی دشمن شود و این مسئله شایسته قدردانی است.



وی افزود: مردم در این شرایط جنگی آرامش خود را حفظ کرده‌اند و دولت نیز باید از این همراهی، صبوری و رفتار مسئولانه مردم تشکر کند.



این مرجع تقلید در پایان با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در شرایط حساس کشور، خاطرنشان کرد: حفظ آرامش و صبوری مردم در وضعیت کنونی قابل تقدیر است و باید از این همراهی و مسئولیت‌پذیری قدردانی شود.