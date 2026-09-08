به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش روز سه شنبه در جلسه بررسی روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اظهار کرد: آمار دقیق و بهروز یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت و برنامهریزی است و در سیاستگذاری، تعیین اولویتها، تصمیمگیری و تخصیص منابع و اعتبارات نقش مستقیم دارد.
وی افزود: مدیران استان و شورای برنامهریزی برای اتخاذ تصمیمهای صحیح به دادههای رسمی و قابل استناد نیاز دارند و در برخی حوزهها به دلیل نبود آمار بهروز، امکان تصمیمگیری دقیق با محدودیت مواجه است؛ بنابراین باید عملیات سرشماری با دقت و به صورت کامل اجرا شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به برخی چالشهای موجود در استفاده از دادههای جمعیتی، ادامه داد: در بعضی قوانین و برنامههای کلان کشور، بهویژه در حوزه جمعیت، جمعیتهای کمتر از هزار نفر از شمول برخی احکام خارج شدهاند که این مسئله ضرورت بازنگری در مبانی آماری و توجه به دادههای جدید را نشان میدهد.
بیاتمنش تصریح کرد: به دلیل برخی خلأهای قانونی، در مواردی آمار رسمی سرشماری سال ۱۳۹۵ به عنوان مبنای عمل قرار گرفته است، در حالی که برای برنامهریزی دقیق در حوزههای مختلف، دسترسی به دادههای رسمی و بهروز ضرورت دارد.
وی با تأکید بر اهمیت آمار در حوزه مسکن و اشتغال، گفت: شاخصهایی مانند وضعیت مسکن و نرخ بیکاری از جمله موضوعاتی هستند که برنامهریزی برای آنها بدون برخورداری از اطلاعات دقیق و جدید با دشواری همراه خواهد بود.
معاون استاندار زنجان همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت سرشماری برای شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی تأکید کرد و افزود: امکان استخراج اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی خالی میتواند در مدیریت بازار مسکن و تدوین سیاستهای اجرایی استان مورد استفاده قرار گیرد.
بیاتمنش با قدردانی از مرکز آمار ایران، ستاد سرشماری و دستگاههای اجرایی استان برای همکاری در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: موفقیت سرشماری نیازمند مشارکت و هماهنگی همه دستگاههای مرتبط است و با همراهی مجموعههای اجرایی میتوان این فرآیند را با کیفیت مطلوب به پایان رساند.
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