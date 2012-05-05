خسرو ناقد، نویسنده این کتاب به خبرنگار مهر گفت: چاپ اول کتاب «در ستایش گفتوگو» در سال 1389منتشر شد و آخرین نسخههای آن سال گذشته در نمایشگاه کتاب به فروش رسید ولی ناشر کتاب انتشار چاپ دوم را مدتی به تأخیر انداخت تا آنکه در اوایل امسال و در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، چاپ دوم این کتاب را همراه با چاپ سوم کتاب «ناکجاآباد و خشونت» (ترجمهای از گفتارها و گفتگوهای کارل پوپر) منتشر کرد و هر دو اثر را اکنون در نمایشگاه کتاب عرضه میکند.
به گفته وی چاپ دوم «در ستایش گفتوگو» با عنوان فرعی «دیدار با دیگری در عرصه فرهنگ، ادبیات و جامعه» در ۳۰۰ صفحه از سوی انتشارات جهان کتاب منتشر شده است.
مولف در تمامی یادداشت های این کتاب اطلاعاتی را درباره موضوع بحث ارائه داده و با بیان برداشتهای خود بر ضرورت گفتگو و تامل همدلانه، بر ذهنیت آنانی که چون ما نمیاندیشند، تاکید دارد.
ناقد با تعریف «گفت و گو» چون تلاشی جدی برای «تفاهم» و نه کوشش برای اقناع، بر پرهیز از خشونت، تعصب و جزمگرائی، بر این واقعیت تاکید میکند که حقیقت مطلق در انحصار هیچ کس و هیچ مکتب یا گرایشی نیست.
بخش مهمی از کتاب به بازتاب ادبیات و فرهنگ ایران در جوامع آلمانی زبان و برخورد برخی چهرههای فرهنگی این جوامع با فرهنگ ایران اختصاص یافته است که از جمله میتوان به یادداشتهایی درباره «دیوان شرقی ـ غربی» گوته و نوشتههای آنه ماری شمیل، اسلام شناس آلمانی درباره اقبال لاهوری، گزارشی درباره مطالعات ایران شناسی در آلمان، گزارشی درباره نظریات برخی چهرههای فرهنگی آلمانی زبان درباره شاهنامه فردوسی، یادداشتی درباره ترجمههای «کورف شارف» از شعر برخی شاعران معاصر ایران و معرفی یکی از قدیمی ترین ترجمههای قرآن به زبان آلمانی اشاره کرد.
از خسرو ناقد افزون بر این کتابها، دو اثر جدید نیز به تازگی منتشر شده که در نمایشگاه کتاب عرضه شدهاند. یکی گزیدهای از شعرهای شاعران اروپایی است با عنوان «سیب و سرباز؛ شعرهایی فراسوی وحشت» که انتشارات مروارید ناشر آن است.
کتاب دیگر این نویسنده، «از دانش تا فرزانگی» نام دارد که گزیدهای از گفتارها و گفتگوهای ناقد است پیرامون مباحث فلسفی و ادبی که در ۲۱۵ صفحه از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.
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