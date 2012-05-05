140 مدرسه هوشمند در مرند راه اندازی شده است

قاسم زحمتیار پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مدارس در تمام مقاطع تحصیلی شهرستان مرند راه اندازی شده و خدمات تعریف شده را ارائه می کنند.

وی همچنین افزود: طی سال جاری بیش از 44 درصد دانش آموزان پیش دانشگاهی مرند در دانشگاه های دولتی کشور قبول شده اند که نسبت به سال گذشته بیش از سه درصد افزایش را نشان می دهد.

زحمتیار، با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از دانش آموزان مدارس متوسطه مرند در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند، گفت: در همین رابطه سال تحصیلی جاری هفت هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش در این شهرستان راه اندازی شده است.

مدیرآموزش و پرورش آذربایجان شرقی در ادامه با یادآوری راه اندازی تعداد پنج واحد سالن ورزشی در مدارس مرند طی چهار سال گذشته گفت: بزرگترین سالن ورزشی مدارس مرند نیز به زودی در مجاورت آموزشگاه درخشان بخش یامچی مرند تکمیل و مورد افتتاح قرار خواهد گرفت.

زحمتیار، همچنین با اشاره به موفقیت آمیز بودن اجرای طرح آموزش ورزش های شنا و طناب زنی برای دانش آموزان سوم و چهارم ابتدایی، اظهار داشت: در ورزش شنا بیش از هفت هزار دانش آموز سوم ابتدایی و نیز در رشته طناب زنی تعداد سه هزار و 450 دانش آموز چهارم ابتدایی این شهرستان تا به امروز تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار گرفته اند.

وی افزود: هم اکنون تعداد 41 مدرسه قرآنی نیز در مناطق مختلف شهرستان مرند در امر آموزش اصول روخوانی و روان خوانی قرآن کریم برای دانش آموزان مقاطع سه گانه تحصیلی فعالیت دارند.

زحمتیار، در قسمت دیگری از مطالب خود با اشاره به اینکه سالجاری عملیات اجرایی سه پروژه مهم مقاوم سازی مدارس با اختصاص اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال آغاز شده است، گفت: برنامه مقام سازی مدارس خضرا و شیخ مفید مرند نیز با تخصیص اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال به زودی عملیاتی خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش مرند همچنین با اعلام این مطلب که طی پنج سال گذشته تعداد 20 واحد آموزشی در مناطق مختلف شهری و روستایی این شهرستان با صرف اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال نوسازی و مقاوم سازی شده است، افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده پنجاه درصد از 400 واحد آموزشی مرند نیاز به انجام نوسازی و مقاوم سازی دارند.

وی از راه اندازی دو مدرسه تخصصی ورزش دانش آموزی در شهرستان مرند خبر داد و گفت: مدرسه تخصصی ورزش فرخی برای رشته ژیمناستیک دانش آموزان پسر و نیز مدرسه تخصصی ورزش دین و دانش برای رشته بدمینتون دانش آموزان دختر در نظر گرفته شده است.