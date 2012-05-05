کارگاه بازآموزی تالاسمی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود جمی صبح شنبه در حاشیه این دوره اظهار داشت: کارگاه بازآموزی تالاسمی نوع یک به منظور ارتقای سطح عملی کارکنان بخش تالاسمی بیمارستان‌های استان بوشهر برگزار شد.

وی ادامه داد: این کارگاه یک‌روزه اولین بار در استان با حضور بیش از 20 نفر از پرستاران و بهیاران شاغل در بخش تالاسمی همه بیمارستان‌های استان اعم از دانشگاهی و غیردانشگاهی در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

مدیر امور درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، هدف از برگزاری این دوره را کسب اطلاعات علمی جدید، انتقال تجربیات علمی وهمچنین آشنایی با روشهای متداول درمانی در بیماران تالاسمی اعلام کرد.

جمی افزود: اگر این کارگاه‌ها به صورت مکرر در بخش‌های تالاسمی مراکز درمانی مختلف استان برای آشنایی پرسنل تالاسمی با فضای فیزیکی بخشها، بیماران و امکانات آن بخش برگزار شود، مفیدتر خواهد بود.

وی ادامه داد: در این کارگاه مطالبی از جمله تاریخچه بیماری ، تعریف تالاسمی، انواع تالاسمی، راه‌ها و روش‌های درمان بیماران تالاسمی، انواع داروهای درمانی و خون تزریقی در بیماران تالاسمی، عوارض بوجود آمده در بیماران تالاسمی و همچنین رژیم غذایی در بیماران و نحوه استفاده صحیح از پمپ دسفرال مطرح شد.

مدیر امور درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: مدرس این کارگاه مهناز باشی سرپرستار بخش تالاسمی مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا (س) بوشهر بود که این دوره در سطح بالایی برگزار شد.